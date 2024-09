- Mayer approuve l'expulsion prévue des délinquants: bénéfique pour les migrants

Un individu souvent condamné d'Apolda, marqué pour expulsion, est actuellement emprisonné, en attente de déportation, selon l'annonce du ministre de l'Intérieur Georg Maier. Cet individu sera renvoyé au Maroc dans la semaine à venir. Maier a commenté sur la plateforme X, "C'est bénéfique pour les citoyens d'Apolda. C'est avantageux pour les migrants qui respectent nos directives et s'assimilent." En tant que candidat principal des sociaux-démocrates en Thuringe pour les élections régionales, Maier a fait du sujet des immigrants expulsables un thème récurrent de sa campagne.

L'étranger originaire du Maroc était arrivé en Allemagne en 2014 et avait été menacé d'expulsion depuis 2017. Cependant, les documents essentiels pour son expulsion étaient introuvables. Récemment, la situation pour sa déportation s'est améliorée après plusieurs tentatives. Le ministère a communiqué que "Son pays a reconnu son identité et fourni les papiers nécessaires."

Cas Controversé Attire L'Attention

Le cas du récidiviste de la région de Weimar a suscité une agitation dans l'État il y a quelques semaines. Le district et la ville d'Apolda ont envoyé un SOS à l'État via une lettre ouverte, exprimant leur préoccupation concernant le demandeur d'asile dangereux avec de multiples condamnations qui représentait un risque de sécurité important. Selon le ministère, l'homme avait purgé une peine de prison pour coups et blessures graves et d'autres infractions. Après sa libération en 2024, il a continué ses activités criminelles.

Actuellement, cet individu est détenu à Ingelheim, en attente de déportation. Malheureusement, la Thuringe ne dispose pas de telles installations, mais elle en a une située dans la ville de Rhénanie-Palatinat.

L'individu qui a causé des problèmes à Apolda après avoir été marqué pour expulsion sera renvoyé dans son pays d'origine, le Maroc, dans la semaine. Malgré les défis rencontrés pour obtenir les documents nécessaires, l'immigrant récalcitrant du Maroc, qui a été une source de préoccupation à Apolda, sera finalement expulsé d'Allemagne.

