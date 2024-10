Maya Rudolph, qui interprète Kamala Harris, lutte pour gérer la camaraderie des candidats lors d'un débat simulé sur Saturday Night Live.

Dans la parodie, Kamala Harris, incarnée par Rudolph, était rejointe par Andy Samberg interprétant son mari Doug Emhoff, le Second Gentleman. Ils se sont installés chez eux, ont versé un peu de vin et ont regardé Jim Gaffigan revenir en tant que gouverneur du Minnesota Tim Walz et Bowen Yang, membre de la distribution de "SNL", jouer le rôle du sénateur de l'Ohio JD Vance engagé dans un débat.

À un moment donné, à la fois Harris et Walz ont évité de répondre aux questions, ce qui a fait rire nerveusement Rudolph en tant que Harris et commenter : "D'accord, d'accord. Il est là-bas, en train de faire son truc, peu importe ce que c'est..."

Lorsque Yang en tant que Vance a répondu à une question de Heidi Gardner, incarnant la présentatrice de CBS Norah O'Donnell, avec ce qui semblait être une réponse toute faite, Walz en tant que Gaffigan était impressionné, commentant : "Ce type est bon, il a une réponse à tout." Yang a semblé apprécier les éloges.

La sketch a ensuite évolué vers un échange courtois entre les deux candidats, finissant par dire à l'unisson : "C'est un domaine où nous avons beaucoup de terrain d'entente."

"Take My Breath Away" de Berlin a joué alors que les deux candidats levaient les mains, ce qui a suscité un rire partagé et un moment de connexion à l'écran qui a fait cracher son vin à Rudolph en tant que Harris, demandant : "Pourquoi sont-ils amis ? Pourquoi vibrent-ils ?!"

Dana Carvey, ancien membre de "SNL", est revenu en tant que président Joe Biden après une semaine d'absence, en étalant de la crème glacée sur Rudolph en tant que Harris en lui disant : "Vous ferez un excellent président."

Le segment "Weekend Update" était présenté par Nate Bargatze, qui l'avait présenté pour la première fois il y a presque un an. Coldplay était l'invité musical.

Le spectacle est diffusé sur NBC à 11h30 EDT/20h30 PDT.

Après la parodie, Kamala Harris et Doug Emhoff ont décidé de se détendre avec un peu de divertissement tardif en regardant leur émission de télévision préférée. Malgré le débat animé, les deux politiques ont trouvé de la joie dans la badinerie légère et la camaraderie affichée dans l'émission, trouvant de l'amusement dans la camaraderie inattendue.

Lire aussi: