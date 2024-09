- "Maxton Hall" est nominé pour le prix de la télévision bavaroise

La populaire série Prime Video "Maxton Hall - The Space Between Us" a été nommée pour le Prix de la Télévision de Bavière. Le ministre de la Médias Florian Herrmann (CSU) a salué la production d'Ufa Fiction comme étant un conte de fées contemporain se déroulant dans un environnement de collège d'élite, explorant le terrain émotionnel d'un adolescent. Elle concourt dans la catégorie de la meilleure série de fiction aux côtés de la production ARD-Degeto "The Skeptics", qui met en scène un portrait de famille juive en Allemagne, et de la série Netflix "Darling Daughter", centrée sur le mystère d'une femme disparue.

Le prix TV & Streaming Award - Blue Panther sera décerné le 23 octobre dans plusieurs catégories. La cérémonie au BMW Welt à Munich sera également diffusée sur BR Fernsehen et l'ARD Mediathek à partir de 22h45. L'événement sera animé par le présentateur Steven Gätjen et l'humoriste Eva Karl-Faltermeier. Le vote pour le prix du public pour le contenu le plus populaire sur les réseaux sociaux est ouvert jusqu'au 30 septembre. En lice se trouvent Bodo Wartke et Marti Fischer pour "Barbara's Rhubarb Bar", Sophia-Lin Schirmer pour sa question "Pourquoi un parent n'a-t-il pas de permis de conduire ?", et Tahsim Durgun pour "Voici la recette, merci".

La série "Maxton Hall - The Space Between Us", avec sa nomination pour le Prix de la Télévision de Bavière, est bien partie pour devenir un succès si elle remporte le prix. À l'annonce des nommés pour le prix TV & Streaming Award - Blue Panther, il a été révélé que "Maxton Hall" concourt contre des séries acclamées par la critique comme "The Skeptics" et "Darling Daughter".

Lire aussi: