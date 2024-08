- Maxton Hall avec les anges déchus?

Une jeune femme atterrit dans un pensionnat mystérieux - et se retrouve dans un triangle amoureux entre un garçon sauvage et un timide. Bientôt, un abîme surnaturel s'ouvre. Le pitch de la nouvelle série "Fallen", qui commence sur Sky et Wow à partir du 12 août 2024, peut sembler familier à beaucoup. Pas seulement parce qu'elle varie plusieurs situations standard du genre Young Adult ou New Adult, mais aussi parce que le roman de Lauren Kate (43) a déjà été adapté au cinéma.

Cependant, tandis que la version cinématographique a été reçue plutôt discrètement, la série basée sur le roman populaire pour jeunes adultes - publié en Allemagne sous le titre "Engelsnacht" - a un grand potentiel de succès. Après tout, le décor, au moins sur papier, rappelle la globale réussite d'Amazon "Maxton Hall" d'Allemagne. Sauf que cette série de pensionnat n'a pas de fond surnaturel et semble plus glamour que "Fallen". La nouvelle série est une production germano-suisse, mais a été tournée en anglais à Budapest.

"Fallen" : voici l'histoire de la nouvelle série Sky

Au centre de "Fallen" se trouve Lucinda Price, 17 ans, surnommée Luce. Après un accident dans lequel une amie a été brûlée, elle est envoyée au pensionnat Sword & Cross. L'établissement dans l'État américain de Géorgie, qui ressemble à un hôpital, accueille des adolescents difficiles. Luce elle-même n'a que des souvenirs vagues de l'incendie qu'elle est censée avoir causé.

À Sword & Cross, Luce rencontre deux garçons vers lesquels elle se sent attirée : le rebelle Cam et le réservé Daniel - une constellation classique, comme nous la connaissons de nombreux romans Young Adult, de "The Hunger Games" à "Twilight". Luce se sent particulièrement liée à Daniel - bien qu'il l'évite.

Luce a l'impression de connaître Daniel depuis longtemps. Et elle n'a pas tort. Ils se connaissent depuis des siècles. Daniel et Cam, comme presque tout le monde à Sword & Cross, sont des anges déchus. Pour l'éternité, ils se disputent l'affection de Luce. Entre-temps, Luce est maudite pour être réincarnée sans cesse.

Basé sur le roman "Engelsnacht"

"Fallen" est basé sur le premier roman du même nom de Lauren Kate, publié en 2009. L'auteur américain a écrit trois suites d'ici 2012, toutes classées sur la liste des meilleures ventes du New York Times. Il y a aussi eu deux livres de nouvelles de l'univers de Sword & Cross, et en 2015, un roman dérivé sur Cam.

La distribution de "Fallen"

La série "Fallen" présente principalement de nouveaux visages. Le rôle principal de Luce est interprété par Jessica Alexander (25). Son rôle le plus marquant jusqu'à présent était dans le remake en prise de vue réelle de "La Petite Sirène", où elle incarnait Vanessa, l'alter ego humain de la sorcière de la mer Ursula.

Son compatriote britannique Timothy Innes (30) joue le rôle cool de Cam. Dans la série Netflix "The Last Kingdom", il incarnait le roi Édouard. L'acteur néerlandais Gijs Blom (27) apparaît en tant que son rival silencieux Daniel.

Les huit épisodes de la première saison de "Fallen" seront disponibles sur demande sur Sky et son service de streaming Wow à partir du 12 août. Sur Sky Atlantic, des épisodes doubles seront diffusés chaque lundi à 20h15 en télévision payante linéaire. Les épisodes, qui durent environ 50 minutes, seront disponibles en version originale anglaise et en doublage allemand.

