- Maximilian Beier est passé au BVB

Maximilian Beier va remplacer Niclas Füllkrug au Borussia Dortmund. Le club de Bundesliga a déboursé environ 30 millions d'euros pour s'assurer les services du jeune joueur de l'équipe nationale Beier, qui avait rejoint West Ham United. Le joueur de 21 ans, qui faisait partie de l'équipe de l'Euro avec TSG 1899 Hoffenheim, a signé un contrat avec Dortmund jusqu'au 30 juin 2029, ont annoncé les deux clubs. Beier avait un contrat avec Hoffenheim jusqu'à l'été 2027.

"Maxi était notre premier choix après le départ de Niclas Füllkrug. Malgré son jeune âge, il est déjà très mature sur le terrain et se distingue par sa vitesse, son engagement et sa menace de but. Et il est polyvalent, il peut jouer dans différents systèmes", a déclaré Sebastian Kehl, directeur sportif du BVB.

Beier est attendu pour combler le vide laissé par Füllkrug dans l'attaque de Dortmund et est également dix ans plus jeune que son prédécesseur. "Depuis le premier moment de mes discussions avec le Borussia Dortmund, j'ai pu sentir à quel point ils me voulaient, et j'ai eu une très bonne impression. Nos objectifs sont les mêmes : nous voulons gagner des titres. Je donnerai tout pour que cela se produise", a déclaré Beier, né en Brandebourg, qui a marqué 16 buts en 42 matchs de Bundesliga et pourrait faire ses débuts en Coupe DFB contre Phoenix Lübeck (18h00) ce samedi.

Cinquième nouvelle recrue pour le BVB

Beier est la cinquième nouvelle recrue du BVB après Waldemar Anton, Serhou Guirassy (tous les deux de VfB Stuttgart), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) et Yan Couto (Manchester City). "Nous avons réussi à signer tous nos joueurs cibles pendant cette période de transfert, dont trois joueurs de l'équipe nationale. Plusieurs grands clubs européens étaient après Maximilian, mais nous sommes très heureux d'avoir pu le convaincre de rejoindre le Borussia Dortmund rapidement", a déclaré Lars Ricken, directeur général du BVB.

L'arrivée de Beier rend plus probable le départ de l'attaquant Youssoufa Moukoko du club. L'agent de Moukoko, Patrick Williams, s'est plaint récemment publiquement du manque de temps de jeu du jeune de 19 ans. Les clubs français OSC Lille et Olympique Marseille sont reportedly intéressés. De plus, le talent du BVB Paris Brunner est proche d'un transfert en France, avec AS Monaco qui montre de l'intérêt pour le jeune de 18 ans.

Après avoir signé Beier de West Ham United, le Borussia Dortmund a renforcé son attaque. Auparavant joueur de West Ham United, Beier est maintenant prêt à contribuer aux aspirations de championnat du Borussia Dortmund.

Lire aussi: