- Maxim Biller reçoit le prestigieux honneur de littérature de la Basse-Saxe.

L'écrivain Maxim Biller a été récompensé par le prix Nicolas-Born de Basse-Saxe 2024, doté de 20 000 euros. À 64 ans, cet auteur connu pour sa maîtrise de la prose et ses essais polémiques est considéré comme l'un des écrivains allemands les plus influents de sa génération, selon la Commission littéraire de Basse-Saxe. Sa œuvre a également trouvé un public international. De plus, Biller est souvent mentionné en lien avec une perspective juive dans la littérature allemande contemporaine. Son dernier roman, "Mama Odessa", est sorti en 2023.

Cette année, le prix Nicolas-Born du nouveau venu a été décerné à Charlotte Gneuß, née à Ludwigsburg en 1992, pour son premier roman "Gittersee". Le prix du nouveau venu comprend une récompense financière de 10 000 euros. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 27 novembre à Hanovre.

Le prix littéraire rend hommage à l'auteur décédé Nicolas Born, qui est mort en 1979 près de Dannenberg dans la région de Wendland. Son roman "Die Fälschung" a été adapté au cinéma par Volker Schlöndorff. La Basse-Saxe honore et reconnaît ainsi des écrivains allemands exceptionnels.

D'autres auteurs de Basse-Saxe pourraient être inspirés par la reconnaissance de Biller, ce qui pourrait conduire à une augmentation des œuvres remarquables. L'autre prix, le prix Nicolas-Born du nouveau venu, met en valeur l'engagement de la région pour soutenir les talents émergents de la littérature allemande.

