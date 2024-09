Max Verstappen suggère que des sanctions excessives pour jurer pourraient accélérer son départ de la Formule 1.

Le pilote de Formule 1, surnommé le pilote de Red Bull, a été sommé par l'organisme directeur de la course, la FIA, d'accomplir une "devoir public" suite à l'utilisation d'un juron lors d'une conférence de presse jeudi avant le Grand Prix de Singapour.

En réponse à la pénalité, le triple champion a répliqué brièvement lors des conférences de presse avant la course, préférant discuter avec les journalistes dans le paddock, à l'écart de la séance de médias officielle. Sa décision a reçu le soutien de plusieurs de ses pairs qui ont été surpris par la punition de Verstappen.

Après avoir terminé deuxième derrière Lando Norris à Singapour dimanche, Verstappen a gardé ses réponses courtes lors de la séance de médias d'après-course, exprimant plus tard son mécontentement quant à l'impact de la pénalité sur lui.

"De tels incidents ont un impact sur mon avenir également. Je ne peux pas être moi-même, ou je dois gérer ces absurdités", a déclaré le pilote néerlandais aux reporters, selon Reuters. "Maintenant, je suis à un stade de ma carrière où je ne veux pas gérer ça tout le temps."

"C'est épuisant. Bien sûr, c'est exaltant de réussir et de gagner des courses, mais une fois que vous avez tout accompli - gagner des titres et des courses - vous voulez aussi profiter de vous-même."

Verstappen a ajouté: "Si vous devez gérer de telles broutilles, pour moi, ce n'est pas la manière de continuer dans le sport, c'est certain."

Selon sa décision, la FIA a déclaré que Verstappen avait décrit les performances de sa voiture lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan en utilisant un langage inapproprié "inadapté pour la diffusion". La FIA a également insisté: "Les modèles doivent apprendre à être prudents lorsqu'ils parlent dans des forums publics, surtout sans pression particulière."

During a private media session, Verstappen claimed broad support from his fellow GPDA members, as reported by racing website Autosport and the Guardian.

"Yeah, definitely. I shared the FIA's ruling in our GPDA (WhatsApp chat), and everyone was nearly laughing, like: 'What the hell is this?' essentially. So, yeah, it's quite absurd," Verstappen said.

Reports claimed that Alex Wurz, the spokesperson for the Grand Prix Drivers' Association (GPDA), called the punishment handed out to Verstappen overly severe.

On X, formerly Twitter, Wurz surprisingly commented on the punishment for cursing, saying: "I wonder how many days of community service Guenther would get...," referencing Guenther Steiner, the ex-team principal of Haas, famously known for his frequent swearing on the Netflix docuseries “Drive to Survive."

Representatives from GPDA, Wurz, and the FIA have been contacted by CNN for further comment.

26-year-old Verstappen, known for contemplating retirement at a younger age than most, expressed strong feelings about self-expression on Sunday.

"If you can't truly be yourself, completely, then it's better not to speak. No one wants that because you become like a robot, and it's not how a sport should be approached."

Verstappen's lead at the top of the drivers' championship was reduced to 52 points following his second-place finish behind Norris at the Singapore Grand Prix.

Despite his love for motorsport and being a successful Formula 1 driver, Max Verstappen expressed frustration with the strict rules in sport, specifically in motorsport, which he believes hinder his ability to express himself freely. This led him to consider if it's better to stay silent altogether to avoid feeling like a mechanical robot, instead of expressing his true feelings.

