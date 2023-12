Max Verstappen remporte le Grand Prix inaugural de Miami devant un parterre de stars.

Cette victoire réduit l'avance de Leclerc sur Verstappen à 19 points au championnat, tandis que Carlos Sainz, coéquipier du Monégasque chez Ferrari, complète le podium.

Verstappen a pris un départ rapide au Hard Rock Stadium - qui accueillait la première des deux courses organisées aux États-Unis cette saison - en dépassant Sainz au premier virage.

Il a ensuite commencé à réduire l'écart sur Leclerc et a dépassé son rival au neuvième tour - un avantage qu'il allait conserver pour le reste de la course.

"C'est un très bon retour", a déclaré Verstappen.

"Je n'ai même pas fait de départ [d'entraînement], donc je ne savais pas à quoi m'attendre pour le départ réel. Mais nous avons eu un bon départ et j'ai vu l'opportunité de contourner [Sainz] dans le premier virage, alors j'ai essayé. Heureusement, ça a marché.

Une foule de stars était présente dans le paddock pour la première course de Formule 1 à Miami, notamment Tom Brady, David Beckham et Michael Jordan, qui ont tous posé pour une photo aux côtés de Lewis Hamilton, septuple champion de F1.

Serena et Venus Williams étaient également présentes, tout comme les musiciens Will.i.am, Pharrell Williams et DJ Khaled.

Cette course s'inscrit dans le cadre de l'expansion continue de la F1 aux États-Unis, suite au succès de la série Netflix "Drive to Survive".

Une troisième course américaine à Las Vegas sera ajoutée au calendrier à partir de la saison prochaine, rejoignant Miami et Austin.

La troisième victoire de Verstappen de la saison a été âprement disputée, même s'il a mené la majorité de la course. Un accident entre Pierre Gasly et Lando Norris au 41e tour a déclenché la voiture de sécurité, et lorsque la course a repris au 47e tour, Leclerc a poussé fort pour reprendre la tête.

Mais bien qu'il se soit rapproché à une demi-seconde de son rival, Leclerc a dû se contenter de la deuxième place, ce qui lui a permis d'améliorer son score au championnat à 104 points.

"Au départ de la voiture de sécurité, avec les pneus durs, nous étions très forts, mais après quatre ou cinq tours, ils (Red Bull) ont semblé stabiliser les pneus dans une meilleure fenêtre et là, ils sont tout simplement plus rapides que nous", a déclaré Leclerc.

Sergio Perez, de Red Bull, a terminé quatrième, devant les deux Mercedes, George Russell et Lewis Hamilton.

La saison de F1 se poursuivra le 22 mai, lorsque Barcelone accueillera le Grand Prix d'Espagne.

Source: edition.cnn.com