Max Verstappen remporte le Grand Prix d'Espagne alors qu'Hamilton et Rosberg chutent

Max Verstappen, 18 ans, remporte le Grand Prix d'Espagne pour sa première course en tant que pilote Red Bull.

Lewis Hamilton et Nico Rosberg, coéquipiers chez Mercedes, chutent dès le premier tour.

Les coéquipiers de Mercedes Lewis Hamilton et Nico Rosberg ont d'abord fait les gros titres, après qu'une collision dans le deuxième virage a mis les deux pilotes hors course - c'est la première fois que la marque allemande perd ses deux voitures dans le premier tour.

Mais l'incident ne doit rien enlever à l'adolescent, qui a filé en tête aux côtés de son coéquipier Red Bull Daniel Ricciardo après le déploiement de la voiture de sécurité.

Verstappen a fait preuve d'une maturité au-delà de son âge, puisqu'il a mené les 21 derniers tours de la course avec des pneus détériorés et des pilotes bien plus expérimentés à ses trousses.

"C'est une sensation incroyable", a déclaré Verstappen sur le podium. "Je n'arrive pas à y croire.

"Je dois remercier l'équipe de m'avoir donné une si belle voiture. Gagner d'emblée lors de la première course est un sentiment formidable."

Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que son père, Jos, lui-même ancien pilote de Formule 1, serait fier, Verstappen a répondu : "Je pense que oui. Depuis mon plus jeune âge, mon père m'a beaucoup aidé et j'ai réussi à atteindre ce résultat incroyable."

Si ce fut une journée de jubilation pour Red Bull, pour qui Ricciardo a pris la quatrième place après être passé à une stratégie à trois arrêts, le sentiment n'aurait pas pu être plus différent dans le camp de Mercedes.

Après la collision, le légendaire pilote Niki Lauda, président non exécutif de l'équipe, a immédiatement blâmé Hamilton.

"C'est stupide, nous aurions pu gagner cette course", a déclaré Lauda à la radio britannique. "Lewis est trop agressif. Je dois leur parler et écouter leurs explications, puis nous verrons ce qui se passera".

Bien que Mercedes s'attende à obtenir tous les points de la course, Hamilton et Rosberg partant sur la première ligne de la grille de départ, le directeur exécutif de l'équipe, Toto Wolff, s'est montré beaucoup plus calme lors de son interview d'après-course.

"Ce n'est pas une situation où l'on peut attribuer 100 % de la responsabilité à l'un ou l'autre des pilotes", a-t-il déclaré.

"Les deux pilotes sont très contrariés, nous devons parler avec eux et regarder les images et les données. Nous laissons les pilotes courir et parfois cela peut arriver.

"Nous ne changerons pas notre approche", a ajouté M. Wolff. "Nous devons à la Formule 1 et aux fans de les laisser courir.

"Les deux pilotes se sont excusés auprès de l'équipe, car beaucoup d'efforts ont été déployés pour construire la voiture et le moteur.

A propos des commentaires de Lauda, Wolff a déclaré : "Le point de vue de Lauda en tant que pilote n'a pas d'importance : "Le point de vue de Lauda en tant que pilote signifie qu'il a une opinion. C'est son instinct et c'est normal.

"A mon avis, il s'agissait d'un incident de course, les pilotes se battant pour leur position".

Kimi Raikkonen, deuxième, est remonté à la deuxième place du classement général des pilotes, tandis que son coéquipier Sebastian Vettel, le plus jeune vainqueur de la course, âgé de 21 ans, lors du GP d'Italie 2008, a terminé à la troisième place.

