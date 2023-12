Max Verstappen remporte le chaotique Grand Prix d'Australie, tandis que Lewis Hamilton prend la deuxième place.

Au cours d'une course chaotique, marquée par trois drapeaux rouges, la course s'est terminée sous voiture de sécurité et dans la confusion.

Le Néerlandais a été distancé par les deux Mercedes, George Russell et Hamilton, dès le début de la course, mais il a remporté sa première victoire en Australie, en dominant la course avant une finale compliquée et controversée.

"Nous avons pris un très mauvais départ, et au premier tour, j'ai été prudent car j'avais beaucoup à perdre et eux beaucoup à gagner", a déclaré Verstappen à Sky Sports après la course. "Après cela, le rythme de la voiture était rapide - on pouvait le voir tout de suite.

"Nous étions toujours là, à attendre le DRS pour avoir la chance de passer. Mais avec ces drapeaux rouges, je ne sais pas. Le premier, vous pouvez peut-être le faire, mais le deuxième, je ne comprends pas.

"C'était donc un peu la pagaille, mais nous avons survécu à tout et nous avons gagné, ce qui, bien sûr, est la chose la plus importante.

Plusieurs voitures de sécurité et drapeaux rouges

Fernando Alonso, bien que parti en tête-à-queue à deux tours de l'arrivée, a terminé troisième. En effet, le règlement de la FIA stipule que les positions finales sont prises à partir de la dernière relance, le dernier tour étant disputé derrière une voiture de sécurité processionnelle.

La voiture de sécurité a fait sa première apparition dans le premier tour après la collision de Charles Leclerc avec Lance Stroll, qui a entraîné l'abandon du pilote Ferrari, puis l'accident d'Alex Albon au sixième tour a donné lieu à une deuxième voiture de sécurité et à un drapeau rouge.

Après l'accident d'Albon, Hamilton a d'abord mené, mais la vitesse de la voiture Red Bull s'est révélée lorsque Verstappen est passé devant.

En fin de course, la confusion s'est installée lorsque la voiture de sécurité et un deuxième drapeau rouge sont apparus - des débris de la Haas de Kevin Magnussen s'étaient répandus sur la ligne de course après qu'il ait percuté un mur. Selon le règlement, il restait deux tours de course après le nouveau départ.

Carlos Sainz a ensuite accroché Alonso, qui a fait un tête-à-queue, ce qui a conduit Pierre Gasly à entrer en collision avec son coéquipier Esteban Ocon - tous deux étaient dans les points, respectivement 5e et 10e avant l'avant-dernier restart - mais ont été contraints à l'abandon. Sainz a ensuite reçu une pénalité de cinq secondes.

Un autre drapeau rouge et une longue attente ont suivi avant que la FIA, l'organe directeur du sport automobile, ne précise que l'ordre de la course resterait tel qu'il était au moment du redémarrage, car il n'y avait pas eu assez de terrain couvert pour mettre à jour les classements avant le drapeau rouge. Alonso est donc remonté à la troisième place, tandis que Sainz a été rétrogradé à la douzième place en raison de sa pénalité.

Le dernier tour ayant été bouclé derrière la voiture de sécurité, le classement final était le même qu'au précédent redémarrage, à l'exception des voitures éliminées.

Verstappen a remporté sa deuxième victoire de la saison, Hamilton terminant sur le podium pour la première fois cette année. Russell a abandonné au 18e tour. Stroll, d'Aston Martin, a terminé quatrième, tandis que Sergio Perez, de Red Bull, a terminé cinquième.

Source: edition.cnn.com