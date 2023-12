Max Verstappen remporte la "farce" du Grand Prix de Belgique sous la pluie

Le simple fait d'appeler cela une course demande un effort d'imagination considérable - un retard de plus de trois heures avec des foules endurant le froid et la pluie pour voir quelques tours de procession derrière la voiture de sécurité dans des embruns épais et sans dépassement.

Officiellement, l'action a duré trois minutes et 27 secondes, et c'est Max Verstappen, de Red Bull, qui a remporté la victoire, un résultat qui avait été décidé lors des qualifications de samedi.

Des demi-points ont ensuite été distribués pour la sixième fois seulement.

"Si vous voulez obtenir une récompense pour les qualifications, vous devriez obtenir des points pour les qualifications", a déclaré Sebastian Vettel, le quadruple champion du monde d'Aston Martin.

"S'il n'y a eu aucun tour de course, aucune compétition, pourquoi les points devraient-ils être attribués et pourquoi un résultat devrait-il être donné ? Parce qu'il n'y a pas eu de course", a demandé Carlos Sainz, de Ferrari, qui a terminé 10e.

"Je n'ai pas couru, donc je ne méritais pas le demi-point que j'ai obtenu, donc je ne sais pas pourquoi je l'ai obtenu.

Le règlement stipule qu'il faut au moins deux tours pour qu'une course devienne officielle et qu'un demi-point soit attribué, mais la solution de dimanche est apparue comme un exercice cynique de cochage de cases pour certains et comme une erreur pure et simple pour d'autres.

Le champagne a été sablé mais, à part George Russell qui est monté pour la première fois sur le podium pour Williams avec une deuxième place, il n'y avait pas grand-chose à célébrer.

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton, qui a terminé troisième, a déclaré que les fans avaient été volés et qu'ils devraient récupérer leur argent.

Il s'est ensuite rendu sur Instagram pour parler de "farce".

"Nous aurions dû nous arrêter là", a-t-il ajouté.

Nous avons besoin d'une meilleure solution

Le patron de McLaren, Zak Brown, a appelé à une révision des règles pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise.

"Nous voulions faire la course, nos pilotes voulaient faire la course et, bien sûr, nous savons que vous vouliez voir une course", a déclaré Brown aux fans dans une vidéo publiée sur Twitter. "Et ce n'est pas ce que vous avez vu, ce n'est pas ce à quoi nous avons participé.

"Le règlement stipule qu'après quelques tours, on peut parler de course. Nous avons besoin d'une meilleure solution en tant que sport lorsque ce type de situation se produit", a-t-il ajouté.

"Le résultat ne devrait pas être une course après trois tours derrière une voiture de sécurité (...). Je ne pense pas que quiconque puisse dire aujourd'hui qu'il était juste d'appeler cela une course".

Des comparaisons ont été faites avec le Grand Prix des États-Unis 2005 à Indianapolis, où seules six voitures ont pris le départ après que les voitures chaussées de pneus Michelin se soient retirées pour des raisons de sécurité, et ont marqué tous les points.

Là, au moins, la course avait duré longtemps et les dépassements étaient possibles, du moins en théorie, bien que Michael Schumacher de Ferrari n'ait jamais été menacé par son coéquipier Rubens Barrichello et qu'ils étaient dans une autre catégorie que les Minardis et les Jordans.

Dimanche, il n'a jamais été question de course, tant la visibilité était faible en raison des conditions météorologiques et qu'il n'y avait aucun signe d'amélioration.

"Ils savaient que la piste n'était pas meilleure et ils l'ont fait juste pour que nous puissions partir deux tours derrière la voiture de sécurité", a déclaré Hamilton.

"Il n'y avait pas de point où nous pouvions courir, donc il n'y a pas eu de course.

Michael Masi, directeur de course de la FIA, a insisté sur le fait que les facteurs commerciaux ne joueraient jamais un rôle dans les décisions concernant les conditions de piste ou les courses.

Il a également déclaré qu'un report à lundi n'était pas envisageable, le Grand Prix des Pays-Bas se déroulant le week-end prochain, et a insisté sur le fait qu'il y avait un espoir que la course puisse commencer.

Stefano Domenicali, directeur général de la Formule 1, a également rejeté toute motivation commerciale.

"Il y avait vraiment la volonté de faire la course", a déclaré l'Italien. "Mais le problème, c'est que les conditions météorologiques ont commencé à se dégrader... Ce n'est donc pas vraiment une question commerciale, je peux vous le garantir".

Source: edition.cnn.com