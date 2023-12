Max Verstappen, champion en titre, veut simplement "gagner plus" cette saison.

Bien qu'Hamilton ait pris une avance considérable, une voiture de sécurité tardive a redémarré la course et Verstappen a pu dépasser le Britannique avec des pneus plus récents et plus rapides, s'assurant ainsi son premier titre de champion du monde des pilotes.

Bien qu'il ait atteint l'objectif de sa vie et dépensé d'énormes quantités d'énergie émotionnelle, la nature compétitive caractéristique de Verstappen ne semble pas avoir diminué et il reste concentré simplement sur le fait de gagner des courses.

"Cela n'a rien à voir avec la confiance ou parce que je suis champion du monde maintenant, je me sens enfin à ma place ou quoi que ce soit d'autre", déclare Verstappen à Amanda Davies de CNN Sport avant le Grand Prix de Miami. "Pour moi, cela n'a pas d'importance. Je suis juste de retour et je veux essayer de gagner plus.

"J'ai déjà dit que si je gagnais un championnat, mon objectif en F1 serait atteint", dit-il. "Et tout ce qui vient après n'est qu'un bonus et j'en profiterai.

"Mais ce n'est pas comme si j'avais gagné un championnat maintenant, alors faisons la fête ici, faisons la fête là et ne soyons pas motivés. Je pense que ma motivation est encore plus grande maintenant pour revenir et essayer d'atteindre ce sentiment ou d'essayer de ressentir la même chose à nouveau.

Un nouveau départ

La défense du titre de Verstappen se déroule dans une saison de F1 qui s'avère déjà remarquablement différente des dernières éditions.

Pour la première fois en huit ans, Mercedes n'est plus le détenteur du championnat des pilotes - une position que Verstappen et son équipe, Red Bull, occupent désormais - et les nouveaux règlements mis en œuvre au début de cette saison ont contraint les équipes à revoir complètement la conception de leurs voitures, mettant ainsi fin à la domination de Mercedes.

"Je pense qu'en tant que pilote, chaque année vous apprenez, et vous essayez de vous améliorer. C'est naturel. Et surtout quand il y a de nouvelles voitures, vous devez vous adapter de toute façon. Donc, d'une certaine manière, c'était peut-être bien que nous ayons gagné le titre avec cette voiture et qu'ensuite nous ayons des règlements complètement nouveaux pour la nouvelle voiture."

Des changements aussi radicaux ont aidé Verstappen à se réorienter cette saison après le dernier Grand Prix dramatique d'Abu Dhabi.

"Bien sûr, après Abou Dhabi, toutes les émotions sont ressorties de l'année entière", dit-il. "Mais en même temps, nous devions construire une voiture rapide pour cette année. Il fallait donc profiter de l'instant présent, mais aussi, très vite, se concentrer à nouveau sur le fait que nous devions être là l'année prochaine, ce que nous avons heureusement réussi à faire.

"Nous disposons toujours d'une voiture très compétitive, et je pense que cela contribue naturellement à la motivation. Quand vous avez une bonne voiture, vous êtes très motivé.

Si la voiture de Red Bull a prouvé sa vitesse, elle n'a pas encore prouvé sa fiabilité. Sur les quatre Grands Prix disputés cette saison, Verstappen en a remporté deux et n'a pas terminé les autres en raison d'une panne d'électricité à Bahreïn et d'une fuite de carburant présumée en Australie.

"C'était un peu malheureux parce que, lors des essais hivernaux, nous n'avions rien", explique Verstappen.

"C'était tellement simple, donc nous étions vraiment confiants que rien ne se passerait. Mais ensuite, bien sûr, cela montre [en] F1 - c'est un sport mécanique - tout peut arriver, et nous avons eu quelques problèmes surprenants, mais je pense que nous avons pris le dessus.

"C'est un sport tellement difficile, y compris du point de vue du moteur, et c'est difficile. C'est très difficile de n'avoir aucun problème de fiabilité, mais nous avons montré par le passé que nous sommes vraiment bons dans ce domaine et nous devons juste rester au top à partir de maintenant.

J'aime me battre avec lui sur la piste

Après son début de saison tumultueux, Verstappen occupe actuellement la deuxième place du classement des pilotes, à 27 points de Charles Leclerc, dont la voiture Ferrari semble être la meilleure du plateau.

"Je connais Charles vraiment depuis très longtemps et j'aime juste me battre avec lui sur la piste, faire une bonne course et m'amuser sur le terrain", dit-il.

Leclerc et Verstappen ont d'abord couru l'un contre l'autre lorsqu'ils étaient adolescents dans des courses de karting junior, ce qui donne un type de rivalité différent de celui, plus acrimonieux, entre Verstappen et Hamilton qui a façonné la bataille du championnat de l'année dernière.

Bien que Leclerc ait pris de l'avance en début de saison, il reste encore 20 courses - avec un maximum de 26 points disponibles sur chaque circuit - à Verstappen pour faire la différence.

"Je pense que nous faisons de bons progrès avec la voiture, donc c'est très serré, et il s'agit maintenant de savoir qui va apporter les mises à jour plus rapidement, qui va apporter de plus grosses mises à jour correctement", dit Verstappen. "Surtout avec ces nouvelles voitures, il y a encore tant à apprendre. À chaque course, je pense que les équipes apportent des choses différentes."

Verstappen et Leclerc reprendront leur rivalité ce week-end, alors que la Formule 1 se rendra à Miami pour la première fois. Le circuit construit à cet effet serpente autour du Hard Rock Stadium des Miami Dolphins et contient de multiples sections techniques, ainsi que trois zones DRS dans les lignes droites.

Ce sera la première fois que les pilotes rouleront sur le circuit, bien qu'ils aient déjà effectué des tours dans un simulateur.

"Si vous avez un très bon équilibre dans la voiture, cela vous aidera beaucoup à apprendre le circuit, mais bien sûr, si ce n'est pas le cas, vous vous battez contre deux choses", explique Verstappen. "Vous vous battez pour apprendre la piste et vous vous battez en même temps contre la voiture.

"Cela peut varier ; parfois, vous avez l'impression qu'en quelques tours vous êtes vraiment à l'aise, mais parfois, c'est comme si dans une session vous trouviez encore des choses comme j'étais un peu en dessous ici ou j'ai poussé trop fort là.

"Je suis très heureux d'être ici. Ce sera vraiment spécial de rouler sur ce circuit et ce sera difficile avec l'humidité et la chaleur. Ce ne sera pas une course facile pour nous.

Source: edition.cnn.com