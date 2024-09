Max rencontre un malheur aigu pendant sa compétition.

En Baku, la série de victoires de Red Bull a été interrompue, perdant ainsi la première place du championnat des constructeurs. Le champion de Red Bull, Max Verstappen, a terminé une position derrière son rival au titre malgré un départ onze places devant. Les médias ont beaucoup à dire sur le sujet.

Oscar Piastri a impressionné en remportant le Grand Prix d'Azerbaïdjan, son coéquipier et concurrent au titre, Lando Norris, réussissant à grimper de la 15e place sur la grille de départ pour terminer quatrième. McLaren est maintenant l'équipe à surveiller en Formule 1 et mène le championnat des constructeurs. C'est ce qui se dit dans la presse internationale.

Australie

The Age: "Conduite impressionnante qui stupéfie le monde de la F1 : avec du sang-froid, Oscar Piastri remporte le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Le jeune prodige australien de la F1, Oscar Piastri, a livré une prestation époustouflante à Bakou, battant Charles Leclerc de Ferrari."

Suisse

Tages-Anzeiger: "Bang ! Et la chute de Red Bull est consommée. Max Verstappen a connu une journée difficile à Bakou. On aurait dit que Sergio Pérez allait prendre la relève, mais puis bang. Les grands gagnants sont Oscar Piastri et McLaren."

Autriche

Salzburger Nachrichten: "Le 'mauvais' pilote McLaren gagne à Bakou. (...) Oscar Piastri, qui avait été rétrogradé à la deuxième place de l'équipe avant le week-end de course, a célébré sa deuxième victoire de la saison dimanche. Sergio Pérez et Carlos Sainz se sont percutés, Max Verstappen a connu une journée à oublier. (...) La Formule 1 reste captivante, palpitante et totalement imprévisible en 2024."

Royaume-Uni

Daily Mail: "Oscar Piastri remporte le Grand Prix d'Azerbaïdjan dans une course palpitante avec le 'mauvais' McLaren. C'est une victoire étonnante pour lui et un rappel brutal de ce qui aurait pu être pour Lando Norris. (...) Avant le week-end, McLaren a confirmé que Piastri laisserait sa place à Norris dans la lutte pour le championnat des pilotes contre Max Verstappen. Mais Piastri a prouvé pourquoi on le considère comme le prochain champion du monde avec une prestation remarquable, remportant son deuxième Grand Prix sous le soleil de Bakou."

Mirror: "Lando Norris et Oscar Piastri aident McLaren à réaliser ce qu'ils n'ont pas fait en dix ans. (...) McLaren a pris la tête du classement des équipes, tandis que Lando Norris a maintenu ses espoirs de titre avec une spectaculaire remontée."

Independent: "Oscar Piastri remporte le Grand Prix d'Azerbaïdjan dimanche. Lando Norris a récupéré de sa catastrophe en qualifications en dépassant tardivement Max Verstappen et en réduisant encore l'avance du Néerlandais."

France

Le Parisien: "Oscar Piastri frappe à nouveau ! Après avoir remporté pour la première fois de sa carrière le 21 juillet en Hongrie, le pilote McLaren a remporté son deuxième Grand Prix de l'année dimanche dans les rues de Bakou (Azerbaïdjan)."

Espagne

Mundo Deportivo: "On disait qu'il avait ce qu'il faut pour être un champion, qu'il avait tout ce qu'il fallait pour écrire de nombreuses pages glorieuses dans l'avenir de la Formule 1. Et on avait raison. Oscar Piastri, 23 ans et en deuxième saison en Formule 1, est au bon endroit au bon moment, a la meilleure voiture sur la grille et brille après un remarquable développement personnel depuis le début de la saison."

AS: "C'était une journée pour les attentifs en Azerbaïdjan, surtout pour Piastri, qui a maintenu ses chances après un seul arrêt aux stands et a surpris Leclerc avec un dépassement inattendu."

Sport: "Le Grand Prix d'Azerbaïdjan, 17e manche du championnat du monde 2024, promettait des surprises et de la tension. Et les attentes ont été largement dépassées. Oscar Piastri a été le grand vainqueur de la journée, et Lando Norris a réussi à minimiser les dégâts après un départ de la

