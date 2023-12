Mauricio Pochettino prend les rênes du Paris Saint-Germain

La nouvelle était largement attendue depuis le départ de Tuchel, qui a été relevé de ses fonctions en décembre après avoir mené le PSG au titre de champion de Ligue 1 et à la finale de la Ligue des champions la saison dernière.

L'Argentin de 48 ans est au chômage depuis qu'il a été licencié par Tottenham Hotspur en novembre 2019, la saison après avoir mené le club du nord de Londres à sa première finale de Ligue des champions.

Pochettino, qui a également dirigé l'Espanyol et Southampton, a fait 95 apparitions pour le PSG entre 2001 et 2003 au cours de sa carrière de joueur.

Il a signé un contrat avec le club parisien jusqu'à l'été 2022 avec une option d'une année supplémentaire.

"Je suis très heureux et honoré de devenir le nouvel entraîneur du Paris St Germain.

"Comme vous le savez, ce club a toujours occupé une place spéciale dans mon cœur. J'ai de merveilleux souvenirs, notamment de l'atmosphère unique du Parc des Princes", a-t-il déclaré au site officiel du club.

"Je reviens aujourd'hui au club avec beaucoup d'ambition et d'humilité, et je suis impatient de travailler avec certains des joueurs les plus talentueux du monde."

Tuchel a payé le prix du lent début de saison du PSG, troisième au classement, mais des rapports ont également circulé sur le fait qu'il avait irrité les propriétaires qataris de l'équipe par les commentaires critiques qu'il avait faits dans une interview.

Le président-directeur général du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a déclaré sur le site officiel du club : "Le retour de Mauricio correspond parfaitement à nos ambitions et ce sera un nouveau chapitre passionnant pour le club, que les fans apprécieront, j'en suis sûr.

"Avec la nomination de Mauricio Pochettino, le Paris St Germain s'engage à continuer à construire et à faire progresser le club dans les années à venir.

Pochettino a consolidé sa réputation de manager de premier plan à Tottenham, guidant l'équipe vers quatre places consécutives parmi les quatre premiers de la Premier League anglaise et vers la finale de la Ligue des champions 2019, perdue 2-0 contre Liverpool.

Ce fut le début d'un déclin pour Tottenham, qui glissait vers le bas du championnat lorsque José Mourinho l'a remplacé.

Pochettino, un défenseur intransigeant à l'époque où il jouait, a la réputation de recruter de jeunes joueurs, notamment Dele Alli, le milieu de terrain anglais qui n'a plus la cote à Tottenham et qui est déjà associé à un transfert au PSG pour retrouver Pochettino.

Il hérite d'un groupe de joueurs vedettes, dont le Brésilien Neymar et le Français Kylian Mbappé, héros de la Coupe du monde, qui a manqué de peu la finale de la Ligue des champions 2020, perdue 1-0 contre le Bayern de Munich.

La priorité immédiate de M. Pochettino sera de rétablir la domination en Ligue 1, avec un point de retard sur Lyon et Lille, puis d'affronter le FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des champions.

Source: edition.cnn.com