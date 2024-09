"Matula" cesse de consommer du tabac

Claus Theo Gärtner a incarné le rôle du détective privé Josef Matula dans "Ein Fall für zwei" pendant 32 ans et plus de 300 épisodes, avant que la série ne se termine en 2013. Il a réussi à supporter les coups et la violence à l'écran, ainsi que ses pauses cigarette régulières, malgré avoir eu quatre avocats différents à ses côtés. Dans sa vie privée, il est fumeur depuis 66 ans. Mais maintenant, à l'âge de 81 ans, il est déterminé à arrêter.

Gärtner a cherché de l'aide auprès d'un médecin chinois à Berlin pour arrêter de fumer, selon un entretien avec le journal "Bild". Le traitement implique un patch à l'oreille, similaire à l'acupuncture mais sans les aiguilles.

Dans l'entretien, Gärtner est critique envers lui-même concernant son incapacité à arrêter de fumer, admettant qu'il en profite malgré la désapprobation de sa femme, Sarah. Sa détermination à arrêter maintenant, however, l'a rendue heureuse.

Visant les 90

Gärtner a commencé à fumer à l'âge de 15 ans, en secret avec ses amis. Il n'a réussi à arrêter que pendant trois mois une fois, et a fumé jusqu'à 40 cigarettes par jour à certaines périodes. Il fume actuellement un paquet par jour ou un peu plus.

Gärtner est bien conscient des dommages que le tabac cause à sa santé, il le reconnaît. "Je me demande parfois pourquoi je suis encore en forme et n'ai aucun problème de santé", a-t-il déclaré. Mais il est déterminé à rester en bonne santé et à atteindre l'âge de 90 ans, surtout pour Sarah, qui a 45 ans de moins que lui et qu'il a épousée il y a 16 ans, dans son troisième mariage.

Lorsque son heure viendra, Gärtner veut partir comme son père, a-t-il déclaré. "Juste tomber raide mort, au milieu d'une phrase." Mais il ne veut pas être en train de tenir une cigarette dans sa main comme son père l'était à sa mort.

