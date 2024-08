Matthew va à Hoeneß " lentement au sac "

Uli Hoeneß n'a plus de rôle opérationnel chez FC Bayern Munich, mais il est toujours très présent dans le conseil de surveillance. Lothar Matthäus considère cela comme un problème, et cela préoccupe Hoeneß au point qu'il en parle franchement.

Le célèbre "Département d'attaque" est toujours en vie - l'honorable président de FC Bayern Munich, Uli Hoeneß, s'est montré combatif à quelques jours du début de la saison. "Je suis très, très confiant que nous serons de retour en tête l'année prochaine. Si nous jouons au football comme nous le pouvons et que nous ne gaspillons pas une avance de 2:0 comme nous l'avons fait à Heidenheim ou Hoffenheim, alors la musique changera. Les joueurs qui n'ont pas remporté le championnat sont très déçus", a déclaré Hoeneß lors d'un événement parrainé à Rottach-Egern.

Qui est maintenant le favori pour le titre ? "Le champion est toujours le favori, nous en discutons depuis dix ans", a déclaré Hoeneß avec un sourire en direction de Bayer Leverkusen : "Maintenant, qu'ils le fassent."

Cependant, Hoeneß est convaincu que cela ira à nouveau vers le haut sous le nouveau coach Vincent Kompany après une année complètement ratée. Il a "rencontré" Kompany. "Et il y a du travail qui est fait, c'est quelque chose qui nous a manqué", a insisté Hoeneß. Lorsqu'on lui a demandé s'il faisait référence à la saison passée sous Thomas Tuchel, il a répondu : "En général, c'est ce que je veux dire, il semble que pas assez de travail ait été fait."

Il a également critiqué à nouveau le recordman de la sélection nationale Lothar Matthäus. Il est "responsable des zones problématiques, ça me tape sur les nerfs. Je sais quels joueurs nous avons le 1er septembre." Ils sont déjà "bien équipés". Jusqu'à présent, Bayern a signé João Palhinha, Michael Olise et Hiroki Ito pour environ 130 millions d'euros. En outre, Josip Stanisic revient de prêt.

"Parlons d'Hoeneß d'abord"

Matthäus avait annoncé à la fin de la saison en mai qu'il voyait un grand problème dans l'influence toujours importante de l'honorable président Hoeneß dans les affaires actuelles de FC Bayern Munich. "Max (Eberl) a un bon réseau, il est ici depuis assez longtemps, et il devrait être autorisé à faire son travail maintenant, mais il est probablement toujours le cas que chez Bayern, les gens qui n'ont plus de rôle officiel ont encore leur mot à dire. Je parle d'Uli Hoeneß d'abord", a écrit Matthäus dans sa colonne sur skysport.de.

Hoeneß mérite le plus grand respect pour ses réalisations. "Néanmoins : Il faut savoir lâcher prise parfois. Il a lâché prise il y a quatre ans et a installé Oliver Kahn et Hasan Salihamidžić. C'était son idée, qu'il a imposée grâce à sa position, bien que d'autres l'aient également vue critique

