Matthew Stafford remporte la première victoire de sa carrière en playoffs de la NFL et les Rams de Los Angeles éliminent les Cardinals de l'Arizona

Le président des Rams, Stafford, qui en est à sa première saison avec les Rams après avoir passé les 12 premières avec les Lions de Détroit, a lancé 202 yards et deux touchdowns et a couru pour un autre dans le dernier match du week-end de la Super Wild Card de la NFL.

Le receveur vedette Odell Beckham Jr, qui a signé en milieu de saison après avoir quitté les Browns de Cleveland, a réussi son premier touchdown en playoffs, tout en lançant une passe de 40 yards sur un jeu d'adresse pour permettre aux Rams de marquer le quatrième touchdown.

Le receveur des Rams, Cooper Kupp, a poursuivi son excellente saison en attrapant un touchdown et en recevant 61 yards.

Les Rams ont pris une avance de 28 à 0 dans le premier match des séries éliminatoires au SoFi Stadium, qui accueillera le Super Bowl 56 le mois prochain.

Après le match, l'entraîneur des Rams, Sean McVay, a fait l'éloge du jeu de Stafford lors de sa première victoire en playoffs.

"J'ai trouvé qu'il avait fait du bon travail en menant le jeu", a déclaré McVay. "Il est toujours le même grand joueur pour moi, et il l'a toujours été avant ce match. Je pense que c'est bien que vous n'ayez plus à en parler. Je suis heureux de pouvoir faire ça avec lui. C'est notre leader sur le terrain et nous ne serions pas là sans lui.

Ce choc est le premier match de playoffs de la NFL à se dérouler un lundi depuis 1988 et le premier à avoir lieu le jour du MLK Day.

Si l'attaque des Rams a ronronné tout au long de la rencontre, c'est leur défense dans son ensemble qui a sans doute été la meilleure de la soirée.

Le quarterback des Cardinals, Kyler Murray, a subi une pression constante tout au long du match, lançant deux interceptions.

L'une d'entre elles a été retournée par le linebacker des Rams David Long pour un touchdown de trois yards, le pick-six le plus court de l'histoire de la post-saison de la NFL.

Le linebacker Von Miller a réalisé six plaquages et un sack lors de sa première apparition en post-saison depuis qu'il a remporté le titre de MVP lors du Super Bowl 50 avec les Broncos de Denver, tandis que le safety des Rams Eric Weddle jouait son premier match depuis qu'il a pris sa retraite, après avoir joué pour la dernière fois lors de la saison 2019.

La saison des Cardinals s'est terminée en douceur, après avoir été la dernière équipe à perdre son invincibilité plus tôt dans la saison et la première à atteindre 10 victoires.

Il a complété 19 de ses 34 passes pour 137 yards, avec deux interceptions et une évaluation de 40,9, Murray a qualifié la performance de "décevante".

Visitez CNN.com/sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

"Il est décevant que nous n'ayons pas fait un match et que nous n'ayons pas joué le football que nous savons être capable de jouer, c'est vraiment la partie la plus décevante", a déclaré Murray à la presse. "La défaite est une chose, mais quand vous ne la rendez même pas compétitive, c'en est une autre.

"Je me suis beaucoup investi, j'ai beaucoup misé sur moi, et rêver de ce moment, puis être en playoffs, le premier match des playoffs et jouer comme je l'ai fait, comme nous l'avons fait, c'est - comme je l'ai dit - décevant".

Les Rams vont maintenant se rendre en Floride pour affronter les champions en titre du Super Bowl, les Tampa Bay Buccaneers, pour une place dans le match de championnat NFC.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com