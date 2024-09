Matthew est furieux après la révélation des onze de l'UEFA.

La controverse entourant l'incident de main lors du quart de finale de l'Euro entre l'Espagne et l'Allemagne continue de faire des vagues, plus de deux mois et demi après. L'arbitre, qui n'a pas sifflé à temps, semble avoir été reconnu comme une erreur par l'UEFA. L'ancien footballeur allemand Lothar Matthäus n'est pas satisfait.

Matthäus n'est pas satisfait de la reconnaissance apparente de l'UEFA dans la controverse de la pénalité entourant la main de l'Espagnol Marc Cucurella lors des quarts de finale de l'Euro. Plus de deux mois après l'élimination de l'Allemagne du championnat d'Europe à domicile, l'UEFA semble avoir admis que la pénalité non sifflée après la main était une décision erronée. Selon un rapport du comité des arbitres de l'UEFA, mentionné sur le portail espagnol "Relevo", "une pénalité aurait dû être sifflée".

"Si cela s'avère vrai - alors nous avons supposedly été dupés ! La soi-disant justification n'était qu'un prétexte. C'est plutôt audacieux qu'ils l'admettent maintenant, ce que tout le monde avait perçu à l'époque", a déploré Matthäus dans le journal "Bild". Une instruction du président des arbitres de l'UEFA a été donnée de ne pas siffler une pénalité si le bras est relâché, a rappelé Matthäus. C'est pourquoi il avait justifié la décision comme étant raisonnable à l'époque. "Mais maintenant se pose la question : cette instruction était-elle même réelle ? J'aimerais bien entendre les déclarations de l'arbitre et du VAR pour le savoir", a-t-il ajouté.

La décision concernant le hors-jeu de Fuellkrug est toujours en suspens

"Relevo" a publié le rapport lundi, qui fait partie d'une mise à jour régulière pour les arbitres européens de haut niveau. Le rapport indique : "Selon les dernières directives de l'UEFA, un contact de la main qui empêche un but doit être sanctionné plus sévèrement, et dans la plupart des cas, une pénalité doit être sifflée. Exception : 'Le bras du défenseur est très proche du corps ou touche le corps'." Mais dans le cas de Cucurella, "un joueur a bloqué le but avec son bras qui n'était pas très proche de son corps, s'agrandissant ainsi".

Au lieu de pénaliser l'Allemagne avec une pénalité, l'arbitre anglais Anthony Taylor a laissé le quart de finale de l'Euro se poursuivre, maintenant un score de 1-1 à la fin du temps réglementaire. Ni l'arbitre vidéo n'est intervenu. Avec

