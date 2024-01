Matteo Berrettini bat Hubert Hurkacz et devient le premier Italien à atteindre la finale de Wimbledon.

L'Italien a battu son adversaire polonais - qui n'avait jamais dépassé le troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem - 6-3 6-0 6-7 6-4 dans un match qui a duré plus de deux heures et demie.

Berrettini et Hurkacz ont abordé la demi-finale de vendredi avec l'espoir d'être les premiers hommes de leurs pays respectifs à atteindre la finale au All England Club.

C'est Berrettini, qui participait à sa deuxième demi-finale de grand chelem, qui s'est le mieux comporté.

Berrettini a remporté le deuxième set à l'amour en un peu plus de 20 minutes, mais Hurkacz s'est bien repris dans le troisième set pour faire basculer le match dans une véritable compétition.

En fin de compte, cela n'a pas suffi, car Berrettini a encore haussé son niveau pour remporter le quatrième set et se qualifier pour la première finale de grand chelem de sa carrière.

"Merci, je n'ai pas de mots", a déclaré Berrettini après le match. "Vraiment ... J'ai besoin de quelques heures pour comprendre ce qui s'est passé. J'ai joué un grand match, j'ai apprécié le public, ma famille et toute l'équipe sont là. Je pense que je n'ai jamais rêvé de cela parce que c'était trop pour un rêve. Je suis tellement heureuse.

"Après le troisième set, j'avais le sentiment que je méritais de le gagner, mais je l'ai perdu. Je me suis dit : 'Ce n'est pas grave', je me sentais plus fort et c'est ce que je me suis dit et ça a fini par payer.

"Pour l'instant, c'est la meilleure journée de tennis de ma vie, mais j'espère que dimanche sera encore meilleur. J'ai des frissons, mais je suis en train de le faire, alors il faut que j'y croie.

Pas de nervosité

Le premier set a débuté de manière équilibrée et rien ne laissait présager la domination d'une joueuse.

Hurkacz a réussi à tenir magnifiquement le coup après avoir été mené 0-40 dans son deuxième jeu de service seulement et, à ce moment-là, on a eu l'impression qu'il s'agissait d'un moment important.

Cependant, Hurkacz a été breaké deux jeux de service plus tard, Berrettini ponctuant le break d'un coup droit époustouflant en pleine course tout en chassant le smash de son adversaire, certainement l'un des coups les plus marquants du tournoi jusqu'à présent.

Berrettini a remporté tous les jeux restants dans le set et Hurkacz, incroyablement, n'en a pas gagné d'autres pendant près d'une heure.

Que ce soit parce que Berrettini est monté d'un cran ou parce que Hurkacz a souffert de la pression de l'occasion - plus probablement une combinaison des deux - le deuxième set s'est terminé en un clin d'œil.

Lorsque Berrettini a pris une avance de 5-0, cela signifiait qu'il avait gagné neuf jeux consécutifs et que cette demi-finale risquait d'échapper à Hurkacz plus rapidement qu'un des services percutants de Berrettini.

La foule tente désespérément de soulever Hurkacz, l'acclamant sauvagement chaque fois qu'il gagne un point. Hurkacz tente lui aussi de s'élever, serrant doucement le poing à chaque fois qu'il montre de brèves lueurs du talent qui l'a amené à ce stade du tournoi.

Malgré cela, il ne parvient pas à remporter le moindre jeu dans le deuxième set, Berrettini prenant l'avantage 2-0.

Hurkacz, qui n'avait qu'une seule fois dans sa carrière remonté un retard de deux sets pour remporter un match au meilleur des cinq manches, se retrouvait alors dans une situation très défavorable.

Heureusement pour le public du Center Court, le troisième set est nettement plus disputé que le deuxième. Lorsque Hurkacz a remporté son premier jeu de service pour égaliser à 1-1, il a brisé une série de 11 jeux consécutifs pour Berrettini et a suscité un énorme cri d'appréciation de la part des 15 000 spectateurs.

Il faut rendre hommage à Hurkacz pour son amélioration dans le troisième set - de meilleurs joueurs ont certainement faibli dans le passé face à un tel tableau d'affichage - et au moment du tie-break, on sentait que la dynamique avait soudainement basculé en faveur du Polonais.

Berrettini commençait à montrer les premiers signes de frustration lorsque Hurkacz frappait une tête gagnante après une faible tentative de lob, tendant la main en direction de son rectangle.

Hurkacz a pris une avance de 4-0 dans le tie-break et l'a confortablement mené 7-3, tout en jouant son meilleur tennis depuis le début de la compétition.

Cependant, cette dynamique ne s'est pas poursuivie dans le quatrième set, car Berrettini - qui avait pris un break tactique à la fin du troisième - a breaké Hurkacz dans son premier jeu de service.

A partir de là, Hurkacz n'a plus jamais semblé vouloir revenir au score.

Alors qu'il se dirigeait vers le service pour le match, Berrettini se sentait fort de savoir qu'il avait gagné 150 de ses 157 jeux de service sur le gazon depuis le début de l'année. Le 158e jeu sera certainement le plus nerveux, notamment après que Berrettini ait commis sa première double faute du match sur le premier point de la partie.

Mais ce n'était qu'un incident mineur, car l'Italien a retrouvé son objectif pour venir à bout de son adversaire.

L'Italien affrontera Novak Djokovic ou Denis Shapovalov, qui joueront plus tard dans la journée de vendredi, lors de la finale de dimanche.

Source: edition.cnn.com