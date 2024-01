Matt Ryan, le joueur des Celtics, est "ému" après son parcours de chauffeur de Door Dash à la NBA.

Lundi, alors qu'il s'effondrait sur le sol en tirant à trois points pour la victoire, il a regardé le vol de la balle avec inquiétude, convaincu qu'elle flotterait loin.

"Je pensais qu'il était à gauche et je pensais qu'il était long. Il était long, mais il s'est avéré qu'il était plutôt droit", a déclaré le joueur de 25 ans aux journalistes après le match.

Tiré à deux secondes de la fin du match, le tir à trois points de Ryan a propulsé les Boston Celtics vers une victoire 111-109 sur les Milwaukee Bucks dans le cadre de la NBA Summer League - une compétition d'intersaison pour les recrues et les joueurs affiliés.

"Nous étions en train d'essayer de mettre en place un jeu, mais nous l'avons mis en place rapidement et il n'y avait plus de temps pour mettre en place un jeu à ce moment-là, alors j'ai juste essayé de tirer et j'étais content que ce soit rentré", a-t-il déclaré.

La jeune carrière de Ryan dans le basket-ball a connu jusqu'à présent des hauts et des bas. Il n'a pas été sélectionné lors de la draft 2020 de la NBA, a signé avec les Denver Nuggets en 2021, mais son contrat a été annulé deux semaines plus tard. En février 2022, il a signé avec les Boston Celtics.

"C'est assez émouvant, ça a été 11 mois de folie. J'étais à la maison pendant un an et demi", a-t-il déclaré avant de faire une pause pour se calmer.

"Je ne sais pas si vous avez entendu mon histoire, mais je conduisais Door Dash il y a un an. Être ici, faire partie des Boston Celtics, c'est spécial. C'est spécial."

La contribution de Ryan au match, au-delà de son dernier effort, a été considérable. Il a été le meilleur marqueur des Celtics avec 23 points, réussissant 7 des 12 tirs au but.

"L'année dernière, j'ai passé quatre ou cinq heures dans le gymnase, seul, à attendre une opportunité", a-t-il déclaré. "Toutes ces répétitions, tout ce travail. J'ai enfin l'occasion de le montrer".

Source: edition.cnn.com