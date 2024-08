Matt Gaetz résiste à un rival soutenu par McCarthy, comme prédit par CNN, tandis que le duel dans la course au Sénat de Floride est confirmé.

Gaetz est prédit vaincre le pilote à la retraite de la Navy Aaron Dimmock, qui a rejoint la course pour le 1er district congressionnel de Floride à la dernière minute et a reçu le soutien de l'ancienne équipe politique de McCarthy. La querelle en cours entre le républicain de Californie et Gaetz – qui a dirigé la tentative de destitution de McCarthy de la présidence – a alimenté une salve de publicités contentieuses totalisant plus de 5,2 millions de dollars, ce qui en fait l'une des primaires républicaines les plus coûteuses de cette année.

Au cours de l'élection, Gaetz a mis en avant le travail à distance de Dimmock pour le Bureau de l'administration du Missouri et son précédent poste de responsable d'une société spécialisée dans l'éducation professionnelle. Les publicités de Gaetz visaient à présenter son concurrent comme un libéral déguisé, affirmant qu'il "enseigne l'idéologie libérale radicale aux groupes DEI du Missouri" et créant le terme "DEI Dimmick", abréviation de diversité, équité et inclusion.

La vengeance de McCarthy a connu une victoire notable – la défaite du représentant de Virginie Bob Good, président du dur-à-cuire caucus de la liberté de la Chambre – mais a Otherwise manqué sa cible.

Néanmoins, la primaire de Floride pourrait ouvrir la voie à des efforts pour nuire aux perspectives politiques futures de Gaetz dans l'État du Soleil. Il y a des murmures selon lesquels il pourrait se présenter pour le poste de gouverneur en 2026, dans une primaire prévisible pour succéder au gouverneur Ron DeSantis dont le mandat arrive à échéance.

L'animosité entre Gaetz et McCarthy était évidente lors de la réunion du parti républicain à Milwaukee le mois dernier.

Gaetz a interrompu l'entretien de McCarthy avec CNN's Kaitlan Collins sur le plancher de la convention, déclarant : "Si vous aviez pris cette scène, vous auriez été hué." En réponse, McCarthy a déclaré que le congressiste de Floride avait l'air "très dérangé".

"Il y a beaucoup de gens qui ont des préoccupations à ce sujet. Je ne suis pas sûr s'il était sous l'influence, mais j'espère qu'il recevra l'aide dont il a besoin", a déclaré McCarthy à CNN's Manu Raju plus tard. "Mais plus important encore, j'espère que les jeunes femmes recevront justice en ce qui concerne lui", a-t-il ajouté, faisant référence à l'enquête éthique en cours sur Gaetz.

Un super PAC anti-Gaetz appelé Florida Patriots PAC a dépensé 3,5 millions de dollars dans la course, attaquant Gaetz avec des publicités intenses tout en promouvant Dimmock.

Plusieurs des publicités du groupe ont abordé les allégations de conduite sexuelle inappropriée contre Gaetz, qui sont actuellement sous investigation par le Comité éthique de la Chambre.

Gaetz a dépensé environ 1,5 million de dollars pour sa défense par le biais de publicités. Une publicité mettait en évidence ses liens avec l'ancien président Donald Trump avec des vidéos de Gaetz déclarant lors d'un meeting : "C'est le parti de Donald Trump, et je suis un républicain de Donald Trump", et des clips de l'ancien président louant Gaetz.

Scott affrontera Mucarsel-Powell

Le sénateur de Floride Rick Scott et le candidat démocrate Debbie Mucarsel-Powell gagneront probablement leurs primaires au Sénat des États-Unis mardi, selon CNN, ce qui mettra en place une course très disputée pour un siège républicain cette année.

Les démocrates considèrent la Floride comme l'une des deux opportunités potentielles – l'autre étant le Texas, où le sénateur républicain Ted Cruz se représente également – sur une carte du Sénat autrement difficile.

Ancien État pivot dans les élections nationales, la Floride a basculé fortement à droite ces dernières années, les républicains occupant désormais tous les postes électifs de l'État. Cependant, les démocrates espèrent que la impopularité de Scott, associée à une initiative de ballot d'initiative sur les droits à l'avortement, pourrait rendre l'État plus favorable et améliorer leurs chances de conserver le Sénat.

Les républicains doivent gagner deux sièges ou un siège et gagner la Maison Blanche pour prendre le contrôle de la Chambre. Ils sont virtually certains de gagner un siège déjà – dans l'Ohio rouge foncé, où le sénateur Joe Manchin prend sa retraite. Les démocrates, quant à eux, défendent plus de six sièges dans des États rouges ou battus.

Scott a remporté trois élections à l'échelle de l'État en Floride – deux courses pour le poste de gouverneur et une pour le Sénat – toutes de justesse. En 2018, il a battu le sénateur démocrate Bill Nelson d'environ 10 000 voix sur plus de 8 millions de votes exprimés. Scott est également candidat à une élection secrète à trois pour succéder à Mitch McConnell en tant que chef de la majorité républicaine au Sénat après les élections de novembre.

À la fin juillet, Scott avait levé plus de fonds que Mucarsel-Powell, une ancienne congresswoman, grâce notamment aux 12,6 millions de dollars que l'ancien PDG de la santé avait prêtés à sa propre campagne. L'un des plus grands autofinanceurs de l'histoire du Sénat, Scott a également dépensé plus de 11 millions de dollars en publicités jusqu'à présent cette année, tandis que Mucarsel-Powell en a dépensé considérablement moins – 2,1 millions de dollars, presque tous sur les plateformes numériques.

Mucarsel-Powell était la première personne d'origine écossaise et la première immigrée d'Amérique du Sud élue au Congrès lorsqu'elle a remporté un district de Miami en 2018. Elle a perdu de justesse sa réélection deux ans plus tard avant d'être invitée à se présenter au Sénat l'année dernière.

Depuis son entrée en course, Mucarsel-Powell a critiqué Scott pour sa proposition antérieure d'abolir les programmes fédéraux, y compris Medicare et la sécurité sociale, après cinq ans. Scott a ensuite revu ses plans pour inclure des exemptions pour ces programmes.

Les démocrates s'attendent à ce que la colère contre la loi de Floride sur l'avortement de six semaines, signée par le gouverneur républicain Ron DeSantis, renforce leurs chances. Bien que la loi prévoie des exceptions en cas de viol, d'inceste et de danger pour la vie ou la santé de la femme enceinte, elle interdit la procédure dans la plupart des cas avant que la femme ne soit consciente de sa grossesse.

La Floride est l'un des rares États où les électeurs pourraient approuver une initiative de ballot pour protéger le droit à l'avortement dans la constitution de l'État cette année.

Scott a déclaré qu'il aurait soutenu la loi de Floride sur l'avortement de six semaines s'il était encore en fonction comme gouverneur, et il a clairement déclaré qu'il voterait contre l'initiative de ballot à venir.

Scott a réagi de manière proactive à la réaction des démocrates concernant les droits reproductifs. Dans une publicité politique, le sénateur aborde l'expérience personnelle de sa famille avec la fécondation in vitro, un sujet qui divise le pays dans le débat sur le droit à l'avortement.

"De nombreux bébés sont venus au monde grâce à la FIV, la fécondation in vitro. En fait, notre plus jeune fille suit actuellement des traitements de FIV pour agrandir sa famille. Elle et moi partageons tous deux l'opinion que la FIV doit être préservée pour notre famille et pour toutes les autres familles", déclare Scott dans la publicité.

Dans le contexte de la scène politique floridienne, les ambitions politiques futures de Gaetz dans l'État, comme une candidature à la gouverneure en 2026, pourraient avoir des conséquences en raison des querelles et des enquêtes en cours. De plus, l'enquête en cours sur les allégations de conduite sexuelle inappropriée concernant Gaetz est devenue un sujet important dans la publicité politique pendant les primaires.

Lire aussi: