Mats Hummels a maintenant un nouveau directeur.

AS Roma aurait contourné les éventuels retours d'Edin Terzic et Thomas Tuchel, optant pour Ivan Juric comme leur nouveau coach après le licenciement de Daniele De Rossi. Le club de football italien serait sur le point de présenter le Croate de 49 ans comme leur nouvel entraîneur après sa démission de leurs rivaux de Serie A, Turin FC, pendant l'été.

Juric devrait commencer son mandat avec la première séance d'entraînement de Roma aujourd'hui. Selon les rapports, le propriétaire du club Dan Friedkin et le nouvel entraîneur ont convenu d'un contrat allant jusqu'à la fin de la saison actuelle avec une option pour une prolongation d'un an supplémentaire. Le duo avait été lié aux anciens managers de Bundesliga Terzic et Tuchel, tous deux ayant eu des relations tendues avec Mats Hummels pendant leur passage à Borussia.

Pas de droit de retour pour Terzic ou Tuchel

Bien que Terzic ait brièvement émergé comme favori pour le poste, comme le suggérait "Corriere della Sera", ni lui ni Tuchel n'auront la possibilité de rejoindre Roma. Les médias italiens "Gazzetta dello Sport" et "Corriere dello Sport" avaient également pointé Terzic comme successeur potentiel, mais ces plans ont maintenant été mis de côté.

Malgré avoir quitté son poste chez BVB dans des circonstances moins flatteuses, Tuchel était également pressenti pour combler le vide managérial. Roma cherche toujours sa première victoire en Serie A après quatre tours, José Mourinho ayant été remplacé par De Rossi en janvier, qui n'a finalement pas réussi à mener l'équipe jusqu'aux demi-finales de l'Europa League. Hummels, qui a rejoint Roma le 4 septembre et a été amené par De Rossi, n'a toujours pas fait ses débuts pour l'équipe italienne.

L'arrivée de Hummels n'a pas non plus apporté de chance à Roma, car ils ont concédé un but en toute fin de match pour faire match nul contre CFC Genoa lors de leur dernier match de Serie A, le but égalisateur tardif étant marqué à la 6e minute du temps additionnel. Le défenseur allemand a quitté Dortmund à la fin de la saison dernière et a signé un contrat d'un an à Rome il y a à peine une semaine. Sa prochaine occasion de faire ses preuves en Serie A viendra lorsque Roma affrontera Udinese Calcio à domicile dimanche.

