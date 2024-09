Mats Hummels a maintenant un nouveau directeur.

AS Roma, l'équipe potentielle de Mats Hummels, ne sera pas accueillie par Edin Terzic ou Thomas Tuchel. Au lieu de cela, ils ont nommé le coach croate Ivan Juric comme leur nouveau patron, juste après avoir renvoyé la figure légendaire Daniele De Rossi. Le conseil d'administration de Roma a officialisé la nouvelle en fin de soirée. Auparavant, Juric dirigeait le FC Turin jusqu'à la fin de la saison estivale.

Le Juric de 49 ans a maintenant scellé un accord avec le propriétaire du club Dan Friedkin, couvrant le reste de cette saison. Les rapports suggèrent une possibilité de prolongation d'une année supplémentaire après la saison en cours. L'ancien coach de Borussia Dortmund Terzic et l'ancien coach de Bayern Munich Tuchel étaient également liés à la position, Terzic étant apparemment le "favori" selon "Corriere della Sera" lors du renvoi de De Rossi.

Pas de retour pour Terzic ou Tuchel

"Gazzetta dello Sport" et "Corriere dello Sport" avaient également laissé entendre la possibilité que Terzic prenne la relève en tant que coach. Tuchel, qui avait également travaillé à Dortmund et à Bayern, était un autre candidat dans les rumeurs. Cependant, il s'est avéré que Hummels avait une relation tendue avec les deux entraîneurs pendant son époque à Dortmund.

Cependant, il semble maintenant que la possibilité d'une réunion avec Terzic ou Tuchel ne se réalisera pas. AS Roma est toujours à la recherche de sa première victoire en Serie A après quatre matchs. Les géants italiens avaient embauché De Rossi pour remplacer l'entraîneur star portugais Jose Mourinho en janvier, mais le remplaçant ne s'est pas bien passé, le team échouant à se qualifier pour la finale de l'Europa League contre Bayer Leverkusen. Hummels a rejoint Roma le 4 septembre grâce à De Rossi, mais n'a pas encore fait ses débuts pour son nouveau club.

L'arrivée de Hummels n'a pas non plus apporté de chance : il a été forcé de regarder depuis les tribunes alors que Roma concédait un but égalisateur en fin de match contre CFC Genoa, terminant le match par un match nul 1-1 dimanche. En fait, Hummels a quitté Dortmund à la fin de la dernière saison et a signé un contrat d'un an avec Roma la semaine dernière. Il aura sa prochaine occasion de jouer pour Roma contre Udinese Calcio lors de son prochain match, devenant ainsi le septième joueur allemand à jouer pour Roma en Serie A.

