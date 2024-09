Mathys Tel est engagé dans un conflit interne au FC Bayern, avec le chiffre zéro représentant sa lutte actuelle.

Au front de l'attaque avec l'avant-centre Harry Kane, le Bayern a sa part de gagnants et de déceptions. Mathys Tel, le Français de troisième année, avait escompté un rôle plus important et avait marqué des buts lors des débuts prometteurs de son passage à Munich. Malheureusement, le chouchou des fans n'a pas réussi à maintenir sa forme précoce de la pré-saison dans la saison actuelle, n'ayant pas encore trouvé le fond du filet avant le match de Bundesliga de ce week-end contre SV Werder Bremen (15h30 CET/Sky et ntv.de liveticker).

L'entraîneur Vincent Kompany et la hiérarchie du Bayern restent optimistes. Dans une perspective plus large, le directeur sportif Christoph Freund a souligné : "Mathys n'est pas un problème qui justifierait un prêt." Kompany a renchéri : "Moi aussi, j'ai été un jeune joueur. C'est tout à fait normal de connaître des fluctuations. Il suffit de continuer. Nous avons confiance en lui." Freund a ajouté que Tel avait démontré son potentiel lors des essais de pré-saison. Le jeune Français est également constamment autocritique et s'efforce d'améliorer chaque jour. "Il ne faut pas longtemps avant qu'il ne marque à nouveau et retrouve sa confiance", a conclu le directeur sportif.

Les Jeux olympiques ont donné un coup de pouce à Olise

Coïncidence, le compatriote de Tel, Olise, acquis pour 53 millions d'euros contre Crystal Palace, se fait remarquer par des performances exceptionnelles dans son nouvel environnement. Le joueur de 22 ans a déjà marqué une fois en Bundesliga et a doublé son total lors de son apparition en Ligue des champions contre Dinamo Zagreb.

"Il joue déjà un rôle clé et continuera à le faire", a complimenté Kompany. Il s'avère que la participation d'Olise au tournoi de football des Jeux olympiques à Paris, où il a remporté une médaille d'argent en tant que joueur offensif avec la France, a été une bénédiction.

"Il est revenu en excellente forme", a admis Kompany, bien que Olise ait commencé l'entraînement de pré-saison à Munich plus tard que Tel. "Michael a joué remarquablement bien aux Jeux olympiques", a reconnu Freund : "Il y a un tout nouveau monde pour lui, avec de nombreuses distractions également dans son équipe nationale. Nous sommes extrêmement satisfaits de la façon dont les choses se sont déroulées pour Michael."

