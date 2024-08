- Mathias perçoit le VfB Stuttgart se diriger vers la bonne voie.

Malgré le départ de joueurs de premier plan comme le meilleur buteur Serhou Guirassy, le capitaine Waldemar Anton et le défenseur Hiroki Ito pour d'autres clubs pendant les vacances d'été, la légende du football allemand Lothar Matthäus reste optimiste quant aux perspectives de VfB Stuttgart pour la saison à venir de Bundesliga. Il a déclaré cela à l'agence de presse allemande avant leur premier match contre SC Freiburg samedi (15h30/Sky).

Matthäus a également reconnu que la première participation de son club à la Ligue des champions depuis la saison 2009/10 apporte une "pression supplémentaire" à l'équipe. "Beaucoup de joueurs ne sont pas habitués à cette compétition de haut niveau", a-t-il ajouté.

Dans une tentative de maintenir l'élan de la saison dernière, l'équipe a recruté de nouveaux joueurs. Jeff Chabot, le nouveau leader de la défense, a rejoint le club à partir de 1. FC Cologne, tandis qu'Ermedin Demirovic de FC Augsbourg et Nick Woltemade de Werder Brême sont attendus pour renforcer l'attaque en l'absence du meilleur buteur Guirassy.

Matthäus a confiance dans la direction de l'équipe, louant l'entraîneur Sebastian Hoeneß, le directeur sportif Fabian Wohlgemuth et le président du conseil d'administration Alexander Wehrle. "Stuttgart a la chance d'avoir des individus très intelligents aux postes d'entraîneur et de direction", a-t-il déclaré, "et je suis sûr qu'ils réussiront à gérer cette 'triple charge' avec succès".

