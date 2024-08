- Mathematis exprime sa préoccupation face à l'absence de chef de la défense en Bavière, qui manque du "certificat de pauvreté" nécessaire.

Lothar Matthäus, 63 ans, estime que la défense vacillante de Bayern Munich est leur principal problème après un début de championnat de Bundesliga difficile. Il trouve étonnant que Matthijs de Ligt ait été laissé partir. "Si de Ligt n'était pas parti, je ne m'inquiéterais pas autant de la défense de Bayern maintenant", a-t-il expliqué dans sa colonne Sky. "C'est un choix que nous devons assumer, mais de nombreuses personnes, y compris les joueurs de l'équipe, se grattent la tête car ils savent qu'ils ont des problèmes à l'arrière. Et puis ils se débarrassent de leur meilleur défenseur."

Matthäus qualifie cela de "bazar" que Bayern n'ait pas de commandant fort en défense : "La défense est et sera toujours le talon d'Achille de Bayern". De Ligt, maintenant avec Manchester United, était le plus fiable et le "maître de la défense" des dernières saisons.

La défense de Bayern aussi branlante qu'en termes de saison dernière

Dans leur victoire 3:2 contre le VfL Wolfsburg, Bayern a semblé vulnérable à des erreurs inattendues, tout comme la saison dernière. Le but 1:2 est survenu après une erreur du défenseur Min-Jae Kim.

"Ils reprennent là où ils se sont arrêtés la saison dernière", a commenté Matthäus. Tous les défenseurs centraux de Bayern sont encore en train de s'adapter. "Il est clair que les erreurs de Kim et Upamecano font beaucoup de bruit dans les vestiaires", a-t-il ajouté.

Matthäus est particulièrement déçu par Kim. "Je ne veux pas être dur, mais Kim semble manquer de passes précises et rapides avec une certaine assurance, ce qui est nécessaire à ce niveau. Ce n'est pas ce à quoi je m'attends d'une équipe de premier plan comme Bayern", a déclaré le recordman international allemand.

Les défenseurs centraux des champions Bayer Leverkusen et Borussia Dortmund sont actuellement plus calmes que ceux de Bayern. "Je ne considérerais pas signer quelqu'un comme Jonathan Tah ou un autre nouveau défenseur central malgré les problèmes de défense", a déclaré Matthäus. Bayern a cinq joueurs capables de jouer dans cette position - Kim, Upamecano, Eric Dier, Hiroki Ito et Josip Stanisic. "S'ils signent un autre, ils en auront un de trop."

