- Matériau de construction sujet aux conflits - gravier et sable en Hesse

Le conflit autour de l'extraction de sable et de gravier et de la déforestation nécessaire dans la ville hessoise de Langen dure depuis des années. Depuis 2013, il est contesté juridiquement et a épuisé toutes les instances des tribunaux administratifs. Cette année seule, il y a eu au moins deux incidents d'activation, allant de protestations à des dommages matériels. Cependant, l'abattage de la forêt a été légalement sécurisé depuis longtemps.

L'Agence fédérale allemande de l'environnement a échoué en justice et l'accepte. Selon le ministère de l'Agriculture de Hesse, la reforestation spécifique au site a déjà été prouvée pour l'emplacement. Et la ville de Langen voit une amélioration significative de la qualité du site après l'extraction de gravier et la reforestation.

Le nombre de carrières de sable et de gravier actives en Hesse diminue. Selon l'Agence hessoise de la nature, de la protection de l'environnement et de la géologie (HLNUG), les carrières ayant accès à l'eau souterraines sont de plus en plus placées sous protection de la nature ou comblées et reboisées. En 2006, il y avait encore 99 sites d'extraction actifs en Hesse. Actuellement, il y a 87 carrières de sable et de gravier actives, dont seulement 31 sont des sites d'extraction de sable humide, ou "lacs de dragage" en termes populaires. Les 56 autres sont des zones d'extraction à sec.

De nombreux lacs de baignade de Hesse sont le résultat de l ancienne extraction de sable et de gravier. Il est rare que l'extraction et le bain aient lieu simultanément : selon la HLNUG, cela n'arrive qu'au Strandbad Nieder-Roden (district d'Offenbach), au Waldsee Raunheim (district de Groß-Gerau) et au Riedsee (district de la Bergstraße). L'extraction de sable humide actuelle du Langener Waldsee est séparée du lac de baignade par une digue.

Les principales zones d'extraction se trouvent dans le sud de Hesse, dans des carrières ou le long des rivières. "Les plus grands potentiels de sable et de gravier en Hesse" se trouvent dans les basses terres de l'est de la vallée du Main, autour de Babenhausen. La "capacité en matières premières extractibles" y est comprise entre 20 et 60 mètres, tandis qu'elle n'est que de 3 à 20 mètres dans le nord de Hesse.

Le problème est que les zones les plus productives de Hesse sont là où la densité de population est la plus élevée. "Cela entraîne de nombreux conflits d'utilisation des sols, qui limitent ou excluent actuellement la sécurisation des installations de stockage et l'extraction écologiquement sensée de matières premières de la région pour la région", déclare l'Agence hessoise de la nature, de l'environnement et de la géologie.

Selon le ministère de l'Environnement, la reforestation doit être spécifique à l'emplacement et de préférence réalisée dans la même zone naturelle ou une zone pauvre en forêt. "La reforestation doit garantir que la forêt reste dans sa zone et que les fonctions forestières sont remplies", a déclaré le ministère en réponse à une demande de l'agence allemande de presse.

Les dernières protestations ont de nouveau été dirigées contre la déforestation attendue pour l'extraction de gravier dans la forêt près de Langen. Là, les activistes avaient organisé une veillée et construit une plateforme entre les arbres à une hauteur d'environ quatre mètres. En février, un groupe s'est introduit dans la carrière de gravier du Langener Waldsee et a causé des dommages d'environ 50 000 euros. Les convoyeurs à bande ont été coupés et leurs moteurs d'entraînement endommagés. Cependant, la situation juridique pour l'extraction de gravier est claire. Récemment, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de BUND comme infondé en 2022.

Pour l'instant, aucune autre déforestation n'est prévue.

Pour la ville de Langen également, la situation juridique est claire. "Il y a une autorisation d'abattre 63,7 hectares", a déclaré un porte-parole de la ville. Environ

Lire aussi: