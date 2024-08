- Match de Coupe contre Hoffenheim: Les Kickers " rien à perdre "

Les Kickers de Wurtzbourg sont impatients pour leur rencontre de la DFB-Pokal contre le TSG 1899 Hoffenheim, un des temps forts de leur début de saison. L'entraîneur Markus Zschiesche espère que son équipe jouera librement lors du duel du premier tour contre l'équipe de Bundesliga le vendredi soir (18h00/Sky). "C'est un match où nous n'avons rien à perdre", a déclaré le nouvel entraîneur de l'équipe de Regionalliga de Bavière. Zschiesche a rejoint les Kickers de Babelsberg 03 avant cette saison.

À Wurtzbourg, l'équipe et les fans espèrent reproduire la performance contre les favoris de Hoffenheim comme ils l'ont fait lors du premier tour de la coupe en 2019. À l'époque, les hôtes ont lutté pour un match nul spectaculaire de 3-3 en prolongation, mais ont finalement perdu aux tirs au but. Le vice-capitaine Daniel Hägele était présent il y a cinq ans, mais il manquera cette fois-ci, tout comme le capitaine Peter Kurzweg en raison d'une blessure à la hanche et d'un ligament croisé antérieur déchiré.

"Les joueurs peuvent se mesurer"

Zschiesche considère ce match comme une référence pour son équipe. "Les joueurs peuvent se mesurer. La Bundesliga, c'est là où ils veulent tous être. Ils jouent contre leur rêve. Tout le monde peut voir où ils en sont et où nous en sommes en tant qu'équipe."

Les Bavarois pourraient booster leur confiance ce week-end, en gagnant 5-0 contre SpVgg Ansbach en ligue. L'entraîneur espère une performance similaire contre Hoffenheim, qu'il appelle un "match bonus". "Vous ne pourrezprobably

