- Martin McCutcheon révèle leur décision de se séparer

Son personnage le plus populaire est probablement Natalie du film de Noël "Love Actually", où elle trouve son bonheur avec le personnage de Hugh Grant. Dans la réalité, Martine McCutcheon (48 ans) a mis fin à son mariage de 18 ans avec Jack McManus - c'était sa décision. Elle a annoncé cette séparation sur son histoire Instagram, reaching out to ses 620 000 abonnés le 22 août.

La décision venait de lui

Dans un communiqué, McCutcheon a clarifié que la séparation était sa décision : "Après mûre réflexion, Jack a décidé qu'il était dans notre intérêt de mettre fin à notre mariage après 18 ans, et je soutiens sa décision."

McCutcheon a également exprimé leur gratitude envers leur fils Rafferty de 9 ans et tous les deux se concentrent sur son bien-être. "Nous sommes tous les deux ravis de continuer à être les parents de Rafferty pour le reste de nos vies", a ajouté l'actrice. C'est une "période difficile", mais elle lui souhaite "tout l'amour, le bonheur et la joie pour la nouvelle phase de sa vie."

Martine McCutcheon et Jack McManus, un musicien, se sont rencontrés à Londres au début des années 2000. C'était "le coup de foudre". Ils se sont mariés au bord du lac de Côme en Italie en 2012. Leur fils est né en 2015.

Elle l'a louangé il y a à peine deux semaines

Il y a à peine deux semaines, McCutcheon a partagé des photos de vacances joyeuses sur son histoire et a déclaré : "Pas un nuage à l'horizon". Elle a également célébré l'anniversaire de son mari il y a deux semaines avec un post Instagram émouvant et plusieurs photos de leur relation. "Tu sais que je t'aime plus que tout", a-t-elle écrit, entre autres choses, mais elle a également fait allusion à un "nouveau chapitre" à l'époque.

Dans son post Instagram célébrant l'anniversaire de Jack, Martine a exprimé son amour et a mentionné un potentiel nouveau chapitre, peut-être en impliquant qu'elle était consciente de la séparation à venir. Malgré cela, elle a annoncé leur séparation sur son histoire Instagram seulement deux semaines plus tard.

Malgré la séparation, Martine a souligné dans son communiqué que tous les deux restent pleinement engagés dans le bien-être de leur fils, démontrant un niveau de compréhension et de coopération pendant cette période difficile.

Lire aussi: