Martin a reçu l'ordre de remettre toute possession de l'album unique du Wu-Tang Clan.

Le juge Pamela Chen du district oriental de New York a émis une ordonnance provisoire interdisant à Elon Shkreli de détenir, d'utiliser, de diffuser ou de vendre tout intérêt lié à l'album du Wu-Tang Clan "Once Upon a Time in Shaolin". Cela inclut tout contenu associé, données ou fichiers de l'album.

Cette décision du lundi fait partie du litige juridique en cours entre Shkreli et PleasrDAO, un groupe d'enthousiastes NFT qui ont acquis l'album en 2021 et 2024 pour 4,74 millions de dollars. Cependant, ils ont poursuivi Shkreli en juin en raison de sa prétendue détention de copies de l'album et de son intention de les rendre publiques, selon la plainte.

En réponse, l'avocat d'Elon Shkreli, Edward Paltzik, a déclaré que "cette ordonnance est simplement une mesure temporaire imposée par le tribunal pour préserver l'état apparent antérieur à toute enquête - elle n'a aucune incidence sur l'issue finale du procès".

Le Wu-Tang Clan a créé "Once Upon a Time in Shaolin" dans le secret pendant six ans, avec l'intention de ne produire qu'un seul exemplaire de deux CD, sans sortie numérique ni en streaming. Shkreli aurait dépensé 2 millions de dollars pour l'album en 2015, y compris une boîte en nickel-argent artisanale et un manuscrit relié en cuir contenant les paroles et un certificat d'authenticité.

L'album était censé être "une œuvre d'art sans précédent dans l'histoire de la musique moderne", selon Robert "RZA" Diggs, membre du Wu-Tang Clan, dans une interview accordée à Forbes en 2014.

Malgré le fait que PleasrDAO soit reconnue comme la propriétaire unique de la supposée copie unique de l'album, Shkreli aurait organisé des diffusions en direct où il se vantait de détenir des copies et jouait des extraits de l'album, selon la plainte de PleasrDAO. Shkreli aurait également prétendument déclaré sur un podcast en mai qu'il "avait brûlé l'album et l'avait envoyé à environ 50 femmes différentes".

Shkreli est devenu célèbre en tant que PDG de Turing Pharmaceuticals, qui a augmenté le prix du médicament Daraprim utilisé par les patients atteints du SIDA de 13,50 dollars par pilule à 750 dollars par pilule.

Il a été inculpé et reconnu coupable de fraude et de conspiration en relation avec son mandat en tant que PDG de Retrophin (RTRX), une autre société biotechnologique qui l'a licencié en 2014. En 2018, il a été condamné à sept ans de prison fédérale et condamné à payer une amende de 750 000 dollars, ainsi qu'une confiscation de 7,4 millions de dollars.

Les revenus de la vente de "Once Upon a Time in Shaolin" ont été utilisés pour régler le reste de la confiscation.

L'ordonnance du lundi oblige Shkreli à rendre tous les exemplaires de l'album à son avocat de la défense d'ici le 30 août et à signer un affidavit confirmant qu'il l'a fait. D'ici le 30 septembre, il doit signer un autre affidavit détaillant un inventaire de tous les exemplaires en sa possession, ainsi que les noms et adresses des destinataires, ainsi que les profits tirés de la distribution.

Steven Cooper, avocat représentant PleasrDAO, a décrit le dépôt comme une "victoire importante" dans un communiqué. "Nous sommes heureux que le juge Chen ait reconnu que des mesures immédiates étaient nécessaires pour mettre fin aux actions préjudiciables continues de M. Shkreli".

CNN a contacté le Wu-Tang Clan pour obtenir un commentaire.

Moira Ritter et Chris Isidore de CNN ont contribué à cet article.

