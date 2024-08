Martha et son chaman initient leurs festivités nuptiales, dirigées par Martha Louise.

La princesse norvégienne Martha Louise et son futur époux, Durek Verrett, ont commencé leurs festivités de mariage de trois jours. Jeudi soir, ils ont accueilli leurs proches et amis les plus chers à une pré-fête à l'hôtel 1904 à Ålesund.

Le thème de l'événement était "sexy et cool", selon le magazine "Hello!", qui couvre le mariage. Les photos et vidéos montrent des invités en tenues colorées et attrayantes, principalement originaires de Norvège et des États-Unis.

Le couple était vêtu d'une tenue coordonnée rose et blanc de la marque norvégienne Hést, cofondée par Martha Louise elle-même. Au début de la fête, la belle-sœur de Martha Louise, la princesse héritière Mette-Marit, a été vue portant une tenue en jean et un masque facial.

Les parents de l'Empereur Harald et de la reine Sonja sont présents

Martha Louise et Durek Verrett échangeront leurs vœux samedi à Geiranger, entourés d'environ 350 invités. Avant la cérémonie, les invités du mariage, y compris les enfants de Martha, Maud (20), Leah (18) et Emma (15), se rendront sur les lieux en bateau à travers le fjord de Geiranger. Vendredi soir, une fête avec un thème latino-américain aura lieu. Les parents de Martha Louise, le roi Harald V et la reine Sonja, sont attendus au mariage samedi, mais ils manqueront les événements de pré-lancement.

Pour la sœur aînée du prince héritier norvégien Haakon, ce mariage marque son deuxième. Elle s'est mariée à Ari Behn de 2002 à 2017, avec qui elle a trois filles. Le couple royal est officiellement en couple depuis 2018 et s'est fiancé en 2022. Verrett est un chaman de sixième génération qui offre un soutien spirituel, ce qui a suscité l'intérêt de Martha Louise pour les pratiques ésotériques. Bien que certains Norvégiens aient une vue critique de lui et de ses activités, d'autres accueillent favorablement ce mélange inhabituel de spiritualité et de royauté.

En novembre 2022, la princesse Martha Louise a annoncé publiquement qu'elle ne remplirait plus ses fonctions officielles à la cour norvégienne. Le roi Harald lui a donné la permission de conserver son titre de princesse, invoquant le souhait de séparer leurs entreprises de leurs rôles de cour comme raison de ce changement.

