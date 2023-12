Marta Kauffman, co-créatrice de "Friends", est aujourd'hui "embarrassée" par son manque de diversité.

La cocréatrice de la série comique à succès a déclaré au Los Angeles Times qu'elle avait d'abord pensé que les gens s'en prenaient injustement à la sitcom en raison de son manque de diversité, mais elle a expliqué qu'elle avait "beaucoup appris au cours des 20 dernières années".

"Admettre et accepter la culpabilité n'est pas facile", a déclaré Mme Kaufman. "Il est douloureux de se regarder dans le miroir. Je suis gênée de ne pas avoir su mieux faire il y a 25 ans".

"La série Friends, diffusée de 1994 à 2004, mettait en scène Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc et David Schwimmer. Elle a été critiquée pour son manque de personnages de couleur.

En 2020, David Schwimmer a déclaré au Guardian qu'il était "très conscient de son privilège en tant qu'homme blanc hétérosexuel" et que la série "Friends" s'était déroulée à une époque "pré-éveillée", où l'histoire n'était pas aussi inclusive.

Peut-être qu'il devrait y avoir un "Friends" entièrement noir ou un "Friends" entièrement asiatique", a déclaré Schwimmer, qui a joué le rôle de Ross pendant dix saisons. "Mais j'étais bien conscient du manque de diversité et j'ai fait campagne pendant des années pour que Ross sorte avec des femmes de couleur. L'une de mes premières petites amies dans la série était une Américaine d'origine asiatique, et plus tard, je suis sorti avec des Afro-Américaines. C'était un effort très conscient de ma part".

Cela n'a pas plu à certains, qui ont fait remarquer que la comédie "Living Single", dont la distribution était entièrement composée de Noirs, a été diffusée de 1993 à 1998 (un an avant "Friends") et que, comme "Friends", elle se concentrait sur six jeunes adultes et leurs vies entremêlées à New York.

Mme Kauffman, qui a créé "Friends" avec David Crane, a déclaré au LA Times qu'elle en était venue à mieux comprendre le racisme systémique aux États-Unis après le meurtre de George Floyd et, par conséquent, les plaintes concernant l'émission.

Cela l'a incitée à promettre 4 millions de dollars à son alma mater, l'université Brandeis de Boston, pour la création d'une chaire dans le département d'études africaines et afro-américaines de l'établissement.

Depuis l'annonce de cette dotation, Mme Kauffman a déclaré qu'elle n'avait reçu que de l'amour.

"C'est incroyable. Cela m'a surprise dans une certaine mesure, car je ne m'attendais pas à ce que la nouvelle prenne une telle ampleur", a-t-elle déclaré. "J'ai reçu un flot d'e-mails, de textes et de messages de soutien. J'ai reçu beaucoup de 'Il était temps'. Ce n'est pas méchant. C'est juste que les gens reconnaissent que cela aurait dû être fait depuis longtemps.

