- Mars Saibert est de retour bientôt.

Retour musical à "Sous Nous" : L'acteur Mars Saibert (46 ans), qui a quitté son rôle de Mars Sommer dans la Schillerallee en août 2010, sera de retour prochainement dans la série de RTL. La chaîne a annoncé cela lundi. Les fans peuvent se réjouir de revoir l'acteur et musicien dans l'épisode 7452 le 9 septembre.

Il y a presque 15 ans, son personnage est parti en tournée aux États-Unis avec son groupe. Cet automne, Mars rendra visite à ses vieux amis Easy (interprété par Lars Steinhoff, 38 ans) et Paco (interprété par Milos Vukovic, 43 ans) au "Sous Nous". Cependant, il semble y avoir d'autres raisons à son retour dans la Schillerallee. "Sous Nous" est diffusé du lundi au vendredi à 17h30 sur RTL et est disponible en streaming à tout moment via RTL+.

"Sous Nous" : un retour "comme un voyage dans le temps"

Saibert décrit son retour dans la série de RTL comme "un voyage dans le temps". Il a personnellement annoncé son retour à "Sous Nous" lors d'une rencontre avec les fans à Cologne-Ossendorf lundi et a donné un concert avec son groupe de musique rock IHR. Sur le compte Instagram de la série, il promet à ses fans : "Mars est de retour. De retour dans la Schillerallee. Des vieilles connaissances, des nouveaux visages. Mes premières journées de tournage sont derrière moi. Ça fait sacrément du bien, c'est un peu comme avant, et c'est aussi un peu comme avant." Pourquoi exactly son rôle est de retour reste un mystère.

Mars Saibert a été ajouté à la distribution principale de "Sous Nous" après une apparition en guest-star pendant l'été 2004. Il a été vu en tant que Martin "Mars" Sommer d'août 2005 à septembre 2010.

Dans son retour à "Sous Nous", Mars Saibert qualifie son comeback de "voyage dans le temps". Mars, le personnage interprété par Saibert, rendra visite à ses vieux amis Easy et Paco dans la série, revisitant la Schillerallee après une longue absence.

Lire aussi: