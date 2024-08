- Mars achète Pringles pour 36 milliards de dollars.

Le conglomérat alimentaire américain Mars, Incorporated s'apprête à acquérir le fabricant de produits alimentaires Kellanova. Les actionnaires de Kellanova, cotée en bourse, recevront 83,50 $ par action, selon les communiqués concordants des deux entreprises. Le volume total de la transaction, y compris la dette, s'élève à 35,9 milliards de dollars, soit environ 32,57 milliards d'euros.

Mars est connue en Allemagne pour des marques telles que Airwaves et Wrigley's Extra chewing-gum, des barres de chocolat (Mars, Snickers, Bounty), des aliments pour animaux de compagnie (Whiskas, Chappi) et des denrées alimentaires de base comme le riz (Uncle Ben's) et les plats de pâtes (Mirácoli). L'entreprise, qui emploie plus de 150 000 personnes, a déclaré un chiffre d'affaires de plus de 45 milliards d'euros en 2023. Les consommateurs reconnaissent Kellanova grâce à des marques comme Pringles et Kellogg's. Selon le communiqué, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires net d'environ 11,8 milliards d'euros en 2023, opère dans environ 180 pays et emploie environ 23 000 personnes.

La transaction comprend toutes les marques, actifs et segments d'activité de Kellanova. L'accord de rachat a été approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration de l'entreprise. L'acquisition est soumise à l'approbation des actionnaires de Kellanova, entre autres conditions, et devrait être finalisée au premier semestre 2025. Les analystes n'anticipent pas de problèmes significatifs avec les autorités antitrust, car les produits ont un chevauchement limité.

L'expansion de Mars dans les biens de consommation se poursuit avec l'acquisition de Kellanova, connue pour ses marques comme Pringles et Kellogg's. Suite à cette transaction, le portefeuille de biens de consommation de Mars sera considérablement élargi, englobant une plus large gamme de produits tels que les collations, les céréales et plus encore.

Lire aussi: