Marmoush revient à la dernière minute pour défier le FC Bayern dans une finale passionnante.

Un match serré en tête de classement : le match de Bundesliga entre Francfort et Munich a été un véritable montagnes russes. Le football rapide a abouti à des buts des deux côtés. Au début, Michael Olise a mis Munich en tête, laissant présager une victoire potentielle. Cependant, un but tardif d'Omar Marmoush a tout changé.

Bayern Munich n'a pas remporté de match depuis trois rencontres, ayant manqué une autre occasion de s'assurer la victoire lors de ce clash intense à Eintracht Francfort, tout en conservant leur place au sommet du classement avec 13 points, à égalité avec RB Leipzig et Francfort. L'équipe de Vincent Kompany a de nouveau eu du mal avec son football à haut risque, concédant trois buts à la suite.

Les défenseurs de Munich, Min-Jae Kim (15.), Dayot Upamecano (38.) et Michael Olise (53.), ont marqué pour Bayern, tandis que Francfort a profité de la combinaison de talents d'Omar Marmoush (22./90+4) et Hugo Ekitike (35.), Marmoush marquant un doublé dans les dernières minutes.

Serge Gnabry, interrogé par DAZN, a admis : "Frankfurt n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais ils les ont converties. C'est frustrant d'avoir terminé à 3-3 alors que ça n'en avait pas l'air. Nous avons manqué les deux points dont nous avions besoin. Cependant, nous jouons un football attrayant qui portera ses fruits à long terme."

Marmoush prend la tête du classement des buteurs

Kompany a effectué deux changements avant la défaite à Birmingham, sa première en tant qu'entraîneur de Bayern. Le vétéran Thomas Müller a remplacé Kingsley Coman, tandis que Raphael Guerreiro a remplacé Konrad Laimer sur le côté droit. Le dribbleur Jamal Musiala a ressenti des douleurs au dos.

"C'est juste un match régulier pour nous ; nous cherchons à gagner des points et à progresser dans la Bundesliga", a déclaré Kompany avant le match. Il avait également mis en garde contre Francfort en tant qu'équipe "fortement attaquante" avec "des joueurs talentueux". Il est resté fidèle à sa croyance en un jeu plus risqué.

Bayern a commencé avec un football de possession, mettant la pression sur l'équipe locale. Olise a ensuite eu une occasion en or après un tir, mais Kaua Santos l'a détourné (14.). Le corner suivant a trouvé Müller, qui a fait preuve de sang-froid et a passé la balle à Kim, aboutissant au premier but.

Mais Francfort guettait les contre-attaques et testait la ligne défensive haute. Ansgar Knauff de Francfort a envoyé Marmoush contre Guerreiro. Restant calme, Marmoush a glissé le ballon derrière Neuer pour l'égalisation. Il avait maintenant marqué sept buts, prenant la tête du classement des buteurs de la Bundesliga.

Olise reprend la tête - puis, une autre contre-attaque

La tendance a persisté : Bayern contrôlait le ballon, tandis que Francfort se préparait pour des contre-attaques rapides. Des occasions rares comme celle de Müller, qu'il a manquée contre Santos (30.), sont apparues

