- Marmoush reste fidèle à l'accord: " adhérant à l'accord avec une disposition luxueuse "

Omar Marmoush reste à l'Eintracht Frankfurt. Le club a annoncé cela avant leur deuxième journée de Bundesliga samedi (15h15/Sky) contre TSG 1899 Hoffenheim. Des rumeurs persistantes circulaient sur un transfert pour l'avant de 25 ans.

"Omar a toujours été une figure cruciale dans notre équipe. Il n'a jamais eu l'intention de partir et il se concentre sur nos tâches et nos objectifs", a déclaré le directeur sportif de Frankfurt, Markus Krösche. Le choix de Marmoush de rester envoie un message important.

"C'est vraiment génial qu'il reste", a déclaré l'entraîneur de SGE, Dino Toppmöller. Il est régulièrement en contact avec l'Égyptien. Marmoush lui a dit qu'il se sent à l'aise, qu'il perçoit de l'admiration dans les vestiaires et qu'il apprécie de travailler avec l'équipe d'entraîneur. Les supporters sont également de son côté. "Je pense que ce sont des facteurs, je crois, qui comptent plus pour moi et pour lui que peut-être quelques euros de plus."

