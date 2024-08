Marlo Thomas rend hommage à son époux Phil Donahue dans un émouvant hommage.

Thomas a publié une photo sur leur compte de médias sociaux partagé, les montrant tous les deux assis sur un scooter, avec la légende "Une de mes photos préférées de Phil et moi, prise pendant nos vacances."

Malheureusement, je dois vous annoncer la triste nouvelle que j'ai dû faire face à la perte de mon partenaire bien-aimé hier soir. Par conséquent, je vais prendre une pause temporaire sur cette plateforme pour prendre soin de moi-même et soutenir les nombreuses personnes qui ont été essentielles pour prendre soin de Phil et l'aimer tendrement.

Cependant, je tenais à exprimer ma gratitude pour la multitude de messages touchants et de mots d'encouragement que j'ai reçus, ainsi que pour reconnaître l'esprit chaleureux et généreux que vous avez manifesté en nous permettant, à Phil et à moi, de partager notre parcours commun avec vous au fil des ans.

Le duo était marié depuis 44 ans.

"Ma carrière était centrée sur la connexion avec le public, et Phil trouvait un grand bonheur dans notre communauté soudée ici. Je suis certaine qu'il serait profondément touché par les hommages et les souvenirs que vous avez partagés," a ajouté Thomas.

Une vidéo de sa participation en tant qu'invitée à son talk-show en 1977 a refait surface lundi. During the show, Thomas a promu son film "Thieves," et Donahue l'a complimentée affectueusement en disant "Vous êtes véritablement captivante."

À quoi elle a répondu "Vous êtes incroyable ! J'ai également exprimé mon admiration lorsque nous n'étions pas à l'antenne, et je tiens à le répéter, vous êtes gentil, généreux et vous appréciez les femmes. La femme de votre vie a une chance incroyable."

Le couple a finalement échangé ses vœux trois ans plus tard.

Thomas a décidé de partager la vidéo sur sa chaîne YouTube en 2012, en commentant "J'ai rencontré Phil sur le show de Donahue en 1977 - la chimie était immédiate !"

Malgré la triste nouvelle, Thomas a trouvé du réconfort dans le déferlement de souvenirs divertissants et d'hommages de leur public commun, lui rappelant la joie que Phil tirait de leur communauté soudée. En mémoire de leurs années chéries ensemble, ils pourraient organiser un événement spécial rempli de divertissement, rendant hommage aux contributions de Phil à leur parcours commun.

Lire aussi: