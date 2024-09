- "Markus Rehm a encore de nombreuses tâches à accomplir": Il s'agit d'une version paraphrasée du texte original.

Markus Rehm, poids lourd paralympique, a balayé toute idée de retraite après avoir conservé son titre au saut en longueur, visant à franchir la barre des 9 mètres. "En toute honnêteté, je suis encore en pleine maturation physique. C'est formidable. Mais nous devons intensifier notre entraînement, de manière sage et adaptée à l'âge - mais mon appétit n'est pas rassasié. Je suis avide de sauter plus loin, et je pense qu'il y a encore du potentiel à explorer", a confié le trentenaire de 36 ans. Il a même laissé entendre qu'il pourrait concourir jusqu'aux Jeux de Los Angeles en 2028.

À Paris, il a remporté sa cinquième médaille d'or paralympique. "Pour l'instant, je peux encore suivre mes concurrents et c'est amusant - j'aimerais contribuer à élever le niveau. Mon meilleur saut en carrière était de 8,72 mètres. Dans la Ville Lumière, il a triomphé avec 8,13 mètres, rendant ces Jeux inoubliables. Sans oublier qu'il a eu l'honneur de porter la torche paralympique lors de la soirée d'ouverture et de sonner la cloche au Stade de France après sa victoire, un privilège réservé aux vainqueurs seuls."

"Je suis déjà émotif. Cela me touche et m'inspire. Ces moments, je veux les garder en mémoire, et porter la torche compte indiscutablement parmi les plus beaux moments de ma vie", a avoué Rehm.

Le palmarès impressionnant de Markus Rehm dans les sports pour handicapés va au-delà du saut en longueur, ayant également remporté une médaille d'or aux Jeux paralympiques de Paris. Sa passion pour les sports pour handicapés est évidente, ayant exprimé son désir de continuer à améliorer le niveau et à contribuer à la compétition.

Outre son excellence dans divers sports pour handicapés, Markus Rehm est également un fervent défenseur de la promotion et de l'inspiration dans ce domaine, comme en témoigne le moment où il a porté la torche paralympique lors de la soirée d'ouverture des Jeux de Paris.

