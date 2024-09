- Markus Lanz mène une discussion sur l'avenir de la Thuringe avec ses invités.

Les élections régionales de Thuringe ont servi de rude réalité pour ceux qui ignoraient la montée de l'AfD et la loyauté décroissante envers les principaux partis de la coalition de l'Union et du Semafor. Tout aussi inquiétant était la nouvelle financière : Volkswagen est en crise, mettant en doute la position de l'Allemagne en tant que principal hub automobile.

Le présentateur d'émission de discussion Markus Lanz a remis ces préoccupations au premier plan. Le 10 septembre 2024, il a organisé un panel pour explorer la question : "Et maintenant ?"

Markus Lanz : Ordre du jour et participants

Quatre invités participeront cette fois aux questions de Lanz. Le groupe comprend Johannes Vogel, numéro deux du FDP, qui disséquera l'incapacité de son parti à atteindre le seuil de 5 % lors des élections régionales et examinera l'avenir de la coalition Semafor dans le Parlement fédéral allemand. L'auteur Felix Lee, dont le père a joué un rôle clé dans le lancement des opérations de Volkswagen en Chine dans les années 70, partagera ses réflexions sur les défis actuels auxquels est confrontée la multinationale.

Eva Quadbeck, rédactrice en chef de "RedaktionsNetzwerk Deutschland", fera un point sur la situation politique en Thuringe, y compris le débat sur l'immigration au sein de l'Union et de la coalition Semafor. Bodo Ramelow, le Premier ministre sortant de Thuringe et membre du parti de Gauche, offrira une perspective interne sur les négociations de coalition tendues et l'avenir de la Thuringe au milieu de la montée de l'AfD.

L'émission de discussion Markus Lanz sera diffusée sur ZDF le 10 septembre à 22h45. Des diffusions ultérieures sont prévues les 11 et 12 septembre à 23h15.

Le panel de discussion de l'émission Markus Lanz devrait probablement aborder l'impact mondial des défis de Volkswagen, compte tenu des liens personnels de Felix Lee avec l'histoire de la société en Chine. Il est important de noter que la crise de Volkswagen pourrait affecter sa position en tant que principal joueur dans l'industrie automobile, non seulement en Allemagne, mais aussi dans des pays comme les Pays-Bas, où elle a une présence significative.

