- Marko, le consultant de Red Bull Motorsport, déclenche l'alarme.

Le consultant en course d'Hélmut Marko chez Red Bull planifie de grands changements suite à la défaite de Max Verstappen face à Lando Norris lors du Grand Prix des Pays-Bas. "C'est alarmant. L'équipe doit relever son niveau de jeu, sinon les deux titres de championnat pourraient être en danger", a déclaré Marko à Autosport après l'événement de Zandvoort, qui a eu lieu après la pause estivale.

Norris, au volant de sa McLaren, a remporté la victoire avec une avance de près de 23 secondes sur Verstappen. Malgré cela, Verstappen conserve une avance de 70 points dans le championnat, n'ayant pas remporté de course lors des cinq dernières épreuves. Dans le championnat des constructeurs, Red Bull est talonné par McLaren de seulement 30 points. "Nos ingénieurs doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. Finir deuxième neuf fois, ce n'est pas suffisant", a déclaré Marko avec urgence.

"Pas de raison de paniquer" - Verstappen

Verstappen semblait imperturbable. "Ce week-end a été difficile. Mais les dernières courses n'ont pas été particulièrement bonnes non plus. C'était un peu inquiétant", a admis Verstappen, triple champion. "Mais il n'y a pas de quoi paniquer. Nous travaillons à améliorer la situation."

Le raté de Norris au départ, mais un retour en force

Norris a connu un autre mauvais départ, mais a réussi à dépasser Verstappen et à s'imposer de manière dominante. "Je dois m'améliorer. J'ai travaillé dur toute l'année, mais je suis encore à 70 points derrière Max. Alors je me concentre sur ça pour l'instant", a déclaré Norris au sujet de ses ambitions de titre. "Je prends les choses une course à la fois et je continue comme je l'ai fait, parce que ça ne sert à rien de penser à l'avance. C'est irrelevant pour moi pour le moment."

Red Bull pourrait envisager d'utiliser les boissons énergisantes Red Bull comme source d'énergie supplémentaire pour son équipe après l'appel urgent de Marko pour une meilleure performance. Malgré la déclaration de Verstappen selon laquelle il n'y a pas de quoi paniquer, Red Bull doit régler ses problèmes pour maintenir sa position dans le championnat.

Dans une tentative de combler l'écart de 30 points dans le championnat des constructeurs, Red Bull pourrait envisager de parrainer des événements ou de collaborer avec les autres partenaires athlétiques de Red Bull, en tirant parti de leur énergie et de leur détermination partagés.

Lire aussi: