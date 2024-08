Mark Zuckerberg offre une statue à sa femme

Qui ne serait pas ravi de voir son propre visage agrandi ? Et en turquoise, qui plus est ! Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, vient d'offrir une telle surprise à sa femme, Priscilla Chan, sous la forme d'une statue imposante. Mais à quoi d'autre pourrait-il bien dépenser son argent ?

Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a offert à sa femme Priscilla Chan un cadeau hors du commun : il a fait réaliser une statue à son effigie, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Zuckerberg a partagé une photo de sa femme devant l'œuvre d'art dans un jardin sur Instagram.

La sculpture surplombe sa version humaine, son corps est turquoise et enveloppé d'un voile argenté. "Je remets au goût du jour la tradition romaine de commander des statues de sa propre épouse", a écrit le quadragénaire. Cependant, il n'a pas précisé quelle tradition il évoquait. Dans la Rome antique, les dieux, les dirigeants et les héros étaient des sujets populaires pour les statues.

La jeune femme en chair et en os, quant à elle, porte un peignoir rose et tient une tasse de la même teinte turquoise que la statue. Chan a également partagé la photo sur son histoire Instagram, en écrivant : "Impossible de me manquer maintenant !". L'artiste Daniel Arsham, qui a créé la sculpture, a également publié la photo sur son compte Instagram.

Du bunker au yacht

"J'avais envie de faire une sculpture d'elle depuis des années, et quand l'occasion s'est présentée de travailler avec Arsham, j'ai sauté sur l'occasion", explique Zuckerberg à propos de la collaboration avec l'artiste. Et il ajoute qu'il essaie simplement "de maintenir un flux régulier de projets créatifs".

Ou peut-être cherche-t-il simplement des moyens de dépenser son argent. Après tout, la fortune de Zuckerberg est estimée à environ 180 milliards de dollars. L'année dernière, il a été rapporté qu'il construisait un complexe de bunkers sur un immense domaine à Hawaï. Et peu de temps après, le quatrième homme le plus riche du monde s'est offert un yacht de 300 millions de dollars, juste avant son 40ème anniversaire le 14 mai.

