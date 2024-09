Mark Zuckerberg entre dans le groupe de milliardaires de 200 milliards de dollars, se rapprochant du troisième individu le plus riche au monde.

Selon les données du classement des milliardaires de Bloomberg, la fortune de Zuckerberg a augmenté de manière spectaculaire de 73,4 milliards de dollars en 2024, portant sa valeur nette totale à un impressionnant 201 milliards de dollars. Cela en fait la quatrième personne la plus riche du monde, rejoignant un groupe exclusif de trois autres membres du "club des 200 milliards".

Celles et ceux qui précèdent Zuckerberg sont Musk (272 milliards de dollars), PDG de Tesla et SpaceX, Bezos (211 milliards de dollars), créateur d'Amazon, et Arnault (207 milliards de dollars), patron du groupe de luxe LVMH.

À 40 ans, Zuckerberg, fondateur de Facebook, lancé en 2004, doit une grande partie de sa fortune à l'action de Meta Platforms. La valeur des actions de Meta (META) a augmenté de manière impressionnante de 63,8 % en 2024, atteignant un record historique de 568,31 dollars le mercredi. Cependant, le cours de l'action a chuté à 567,36 dollars le vendredi.

Meta gère des plateformes de médias sociaux populaires telles que Facebook, Instagram et Threads, ainsi que l'application de messagerie instantanée WhatsApp.

During the Meta Connect 2024 event on Wednesday, Zuckerberg announced that Meta AI is on the verge of becoming the most widely used assistant worldwide. "We're nearly at 500 million monthly active users, and we haven't even launched in some major European nations yet," Zuckerberg remarked.

In addition to Zuckerberg, other tech titans have seen substantial wealth increases in 2024. For instance, Jensen Huang, the CEO of Nvidia, and Larry Ellison, a co-founder of Oracle, have witnessed their net worth skyrocket by $62.2 billion and $58.6 billion, respectively.

Zuckerberg's considerable wealth from Meta Platforms has significantly contributed to his position in the world's top four richest individuals in business. Despite a minor dip in Meta's share price, the company's popular platforms like Facebook, Instagram, and WhatsApp continue to drive Zuckerberg's business success.

