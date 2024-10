Mark Rutte s'assure le poste de chef de file de l'OTAN.

Mark Rutte, l'ancien Premier ministre des Pays-Bas, a été nommé nouveau Secrétaire général de l'OTAN. Cela suit le mandat de Jens Stoltenberg, le Norvégien, qui a occupé le poste pendant près de dix ans et qui le remet lors d'une cérémonie au quartier général de l'OTAN à Bruxelles.

Rutte a déclaré que soutenir l'Ukraine serait l'une de ses priorités. Lors de son discours à Bruxelles, il a souligné que l'Ukraine figurait en tête de sa liste de tâches. Il a également insisté sur la nécessité pour l'OTAN de renforcer la défense collective et la dissuasion, d'augmenter les dépenses de défense et de renforcer les alliances avec des pays tiers, notamment ceux de l'Extrême-Orient.

Interrogé sur les élections américaines qui auront lieu début novembre, Rutte a affiché un certain détachement. "Je ne suis pas préoccupé. J'ai eu de bonnes relations avec les deux candidats depuis des années", a-t-il déclaré. Ayant travaillé avec Trump pendant son premier mandat de 2017 à 2021, Rutte lui a rendu hommage pour avoir poussé à des dépenses plus élevées, ce qui a finalementabouti à des niveaux de dépenses plus élevés par rapport à son entrée en fonction.

Rutte a également exprimé des sentiments positifs envers la candidate démocrate à la présidence, Kamala Harris, saluant sa "performance exceptionnelle" en tant que vice-présidente et son statut de "politique hautement respectée". Quel que soit le résultat de l'élection, Rutte a assuré qu'il pourrait maintenir une relation de travail productive avec le futur président des États-Unis.

Le transfert de pouvoir a été marqué par une cérémonie de passation de pouvoir organisée par le quartier général de l'OTAN à Bruxelles. Stoltenberg, qui a dirigé l'alliance pendant une décennie, devrait rejoindre le Conseil de sécurité de Munich après son mandat. Après avoir obtenu une majorité de votes des 32 pays membres de l'OTAN en juin, la nomination de Rutte en tant que Secrétaire général a été confirmée.

En tant que Secrétaire général, ses principales fonctions seront de coordonner l'aide militaire, de médier entre les États membres en cas de conflits et de préparer les membres européens à une plus grande autonomie.

La Commission, composée des pays membres de l'OTAN, a unanimement approuvé la nomination de Rutte en tant que nouveau Secrétaire général. La Commission travaillera en étroite collaboration avec le commissaire Rutte, en lui fournissant le soutien et les ressources nécessaires pour remplir ses fonctions de Secrétaire général de l'OTAN.

