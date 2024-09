Mark Robinson risque une défaite historique aux élections de Caroline du Nord.

La semaine dernière, CNN a révélé des commentaires racistes et incendiaires de Mark Robinson, candidat républicain au poste de gouverneur de Caroline du Nord, sur un forum de discussion d'un site pornographique. Nous disposons de nouveaux sondages pour évaluer l'impact de ce scandale sur l'élection.

Robinson semble promis à l'une des plus lourdes défaites d'un candidat d'un grand parti à un poste de gouverneur en Caroline du Nord depuis plus de 4 décennies.

Selon notre dernier sondage CNN/SSRS, le démocrate Josh Stein devance Robinson 53 % à 36 % auprès des électeurs potentiels de l'État. Ce sondage a été effectué après l'exposé de CNN.

Notamment, l'avantage de 17 points de Stein dépasse toute avance qu'il avait dans les sondages de cette année. Il est considérablement plus important que les écarts de 11 et 10 points qu'il avait dans les sondages réalisés précédemment par Marist College et The New York Times/Siena College.

Bien que notre sondage puisse être un cas à part, il est plausible que les pires résultats de Robinson dans les sondages soient intervenus après le rapport préjudiciable qui a vu de nombreux responsables républicains s'éloigner du lieutenant-gouverneur.

Une victoire de 17 points pour un candidat démocrate à un poste de gouverneur serait sans précédent en Caroline du Nord. Le dernier démocrate à avoir remporté une élection de gouverneur avec une avance supérieure à celle de Stein dans le sondage CNN est le gouverneur Jim Hunt en 1980.

Une pénalité de 11 points pour Robinson est en accord avec les données historiques sur les pénalisations électorales suite aux scandales. Par exemple, une analyse de FiveThirtyEight sur les scandales passés affectant les campagnes parlementaires a montré un impact négatif moyen de 8 points.

Compte tenu de la course serrée à la présidence dans l'État, une défaite de 17 points pour Robinson serait particulièrement remarquable. Notre sondage, comme plusieurs précédents, indique un match nul entre la vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump au niveau présidentiel. Cela suggère que la controverse entourant Robinson n'a pas significativement affecté Trump.

Historiquement, un scandale affectant un candidat de rang inférieur n'affecte rarement le favori de la course présidentielle. De plus, les données actuelles sur les sondages au niveau présidentiel en Caroline du Nord sont similaires à celles des sondages passés, indiquant que le déficit important de Robinson n'est pas un cas à part.

En creusant plus profondément dans les résultats du dernier sondage CNN, le tableau est sombre pour Robinson. Stein est en tête auprès des électeurs masculins et féminins, des électeurs noirs et blancs, de tous les groupes d'âge et de divers groupes démographiques en termes de revenus et de niveau d'éducation.

Le soutien le plus solide de Robinson vient des républicains blancs non diplômés de l'enseignement supérieur, des conservateurs et des républicains dévoués. Cependant, même parmi les républicains, seuls 74 % soutiennent Robinson. Les 26 % restants sont partagés entre le vote pour Stein, un autre candidat ou l'absence d'opinion.

À titre de comparaison, Trump obtient 94 % des voix républicaines dans la course présidentielle, et Stein obtient 95 % des voix démocrates dans la course au poste de gouverneur.

Robinson ne jouit que d'une maigre cote de popularité de 27 % auprès des électeurs potentiels. Une majorité significative, 53 %, ont une opinion défavorable de lui. Le fait que 80 % des électeurs ont formé une opinion de Robinson est remarquable, étant donné que c'est beaucoup plus élevé que les 63 % qui peuvent exprimer une opinion sur Stein.

Bien que la cote de popularité de Robinson auprès des républicains soit plus élevée, elle reste modérée à 53 %. Un important

