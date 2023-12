Mark Clattenburg, ancien arbitre de la Premier League, critiqué pour ses commentaires "dépassés" sur les arbitres féminines

Clattenburg, qui a arbitré près de 300 matchs de Premier League et a également supervisé les finales de la Ligue des champions et du Championnat d'Europe en 2016, a fait ces commentaires sur la radio talkSPORT à la lumière de Sara Cox qui est devenue la première femme à arbitrer un match de rugby de Premiership la semaine dernière.

"Le problème avec les femmes, et certainement dans l'arbitrage, certainement dans le football, c'est qu'elles ont un parcours difficile si elles tombent enceintes pendant leur carrière d'arbitre, cela peut les arrêter à long terme", a déclaré Clattenburg.

"Elles doivent donc faire un choix : veulent-elles être enceintes, avoir des enfants, ou veulent-elles être arbitres ?

Il a ensuite ajouté : "Les femmes doivent faire ce sacrifice parce que si elles veulent être enceintes - disons qu'elles atteignent un certain niveau dans l'arbitrage et qu'elles veulent ensuite accéder au niveau suivant - si vous tombez enceinte, cela peut vous coûter deux ou trois ans de votre vie. Une fois que vous avez perdu ces trois années, quelqu'un d'autre prend votre place".

En réponse à ces commentaires, Jane Purdon, directrice générale de Women in Football, a déclaré que le "jugement de Clattenburg est erroné en ce qui concerne les arbitres et la grossesse".

"Dans toutes les professions, les femmes sont confrontées à la difficulté de concilier travail et famille", a déclaré Jane Purdon.

"Il en va de même pour de nombreux hommes, mais pour les hommes, cela n'est jamais considéré comme un problème et on ne leur demande jamais de choisir entre les deux.

"En fait, de nombreuses femmes pratiquant le sport de haut niveau sont en mesure de reprendre leur carrière sportive rapidement après l'accouchement. D'autres prennent plus de temps - par choix ou par nécessité. Aucun de ces scénarios ne constitue un "problème".

"Le vrai problème, ce sont les idées reçues sur la biologie féminine et les rôles des hommes et des femmes dans l'éducation des enfants, qui sont paresseuses, dépassées ou tout simplement fausses.

En Premier League, Sian Massey-Ellis est arbitre de match depuis 2010 ; elle a raconté comment elle a défié les ordres du médecin pour reprendre son rôle après avoir donné naissance à son premier enfant.

Au début de l'année, Rebecca Welch est devenue la première femme arbitre à prendre en charge un match de la Ligue anglaise de football en supervisant la victoire 2-0 de Port Vale contre Harrogate Town.

Clattenburg a également déclaré que beaucoup d'arbitres féminines "ont du mal à passer le test de condition physique des hommes" et a ajouté : "Il est certain que lorsque vous avez un bébé, vous êtes absente pendant neuf ou dix mois. Ensuite, il faut encore six mois pour récupérer de son corps, ce qui fait près de deux ans. Passer ce test de condition physique pour hommes est très, très exigeant".

Le rugbyman Joe Marler, qui jouait pour les Harlequins lorsque Cox a fait ses débuts en Premiership le week-end dernier, a ensuite tweeté : "La réponse de Clattenburg à ma question sur les femmes arbitres dans le football sur @talkSPORT ce matin était irrespectueuse et archaïque".

CNN n'a pas été en mesure d'obtenir une réponse de Clattenburg à ces critiques.

Source: edition.cnn.com