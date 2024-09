Marjorie Taylor Greene identifie le discours extrémiste de Laura Loomer comme une question importante qui ne correspond pas au mouvement MAGA.

Greene, une républicaine de Géorgie avec son propre historique de commentaires contentieux et agressifs, a réagi après que la congressiste ait exhorté Loomer à supprimer un post sur X où Loomer affirmait que si Harris, qui est moitié indienne, gagnait, la Maison Blanche aurait une odeur de curry et les discours seraient modérés via un centre d'appels. Greene a considéré le post comme extrêmement raciste et a déclaré sur X, "Cela ne reflète pas le président Trump."

Interrogée par CNN's Raju si elle encouragerait Trump à se distancier de Loomer, Greene a répondu, "C'est une élection cruciale. Je ne pense pas qu'elle possède la compétence ou l'état d'esprit approprié pour conseiller une élection présidentielle cruciale."

Cette situation sert de signe de la division parmi l'extrême droite à l'approche de l'élection présidentielle, révélant des tensions et des divisions parmi les partisans de Trump quant à la manière dont le Parti républicain et son candidat présidentiel doivent aborder les électeurs.

Trump semble lutter avec le paysage politique en constante évolution et complexe, perturbé par la nomination de Harris en tant que candidate présidentielle démocrate. En conséquence, Trump a publié une série de déclarations dures et dérogatoires, d'insultes raciales et de théories infondées que certains proches alliés et donateurs ont considérées comme contre-productives ces derniers jours.

Loomer a accompagné Trump lors de plusieurs voyages, assiste fréquemment à des événements où il parle, et ses posts controversés sur les réseaux sociaux semblent souvent annoncer la prochaine ligne d'attaque de Trump.

Loomer a répondu à CNN au sujet du post : "C'est intéressant de voir comment les médias essaient de m'accuser à tort de racisme une fois de plus. Cette femme qui est en vidéo en train de cuisiner de la nourriture indienne et de parler de son affection pour le curry avec des célébrités indiennes."

Au sujet de Loomer, Greene a déclaré, "J'ai des préoccupations concernant son discours et son ton hostile. Elle attaque souvent les républicains comme moi et d'autres partisans forts de Trump avec une attitude haineuse. Cela ne représente pas le MAGA dans son ensemble."

Greene a ajouté, "J'ai décidé qu'il était temps de parler. Je pense que c'est mal. Nous ne sommes pas un parti de politique d'identité. Nous devrions nous concentrer sur la politique, pas attaquer les gens en fonction de leur race."

Greene a affirmé avoir partagé ses préoccupations avec Trump, mais elle a refusé de rivel les détails de leur conversation privée.

Greene a également fait face à des critiques pour ses commentaires racistes et aggressifs tout au long de sa carrière politique.

Crockett, une représentante démocrate, a critiqué Greene en la qualifiant de "raciste" après une réunion du Congrès tendue qui a rapidement dégénéré en attaques personnelles. Greene a commenté l'apparence de Crockett lors de la réunion. "Je pense que tes faux cils interfèrent avec ce que tu lis," a dit Greene.

Crockett a expliqué aux reporters, "C'est du racisme pur et simple. Elle a choisi d'être ouvertement raciste contre moi hier."

Interrogée par CNN's Phillip sur les raisons pour lesquelles elle considérait les commentaires de Greene comme racistes, Crockett a déclaré que Greene répétait des commentaires racistes qu'elle entendait souvent en ligne de la part de partisans de MAGA et se sentait ciblée en tant que femme noire en raison de ses faux cils.

L'équipe de Greene a répondu à l'époque en déclarant : "Le seul membre qui a mentionné une référence à la couleur était la congressiste Crockett."

Les démocrates, ainsi que certains républicains, ont voté en 2021 pour retirer Greene de ses affectations de comité lorsqu'ils contrôlaient la Chambre des représentants en raison de son historique de commentaires incendiaires et violents qui ont suscité une vive réaction des démocrates et divisé les républicains du Congrès.

Greene s'est défendue avant le vote à la Chambre des représentants, tentant de se distancier de la théorie du complot QAnon nocive et débunkée, qu'elle avait précédemment endossée.

Au milieu de la division politique, Greene a exprimé des préoccupations concernant le discours de Loomer, déclarant : "Son ton hostile et ses attaques fréquentes contre les républicains ne reflètent pas le MAGA dans son ensemble."

