Marius Müller-Westernhagen se retire de ses autres représentations.

La tournée "75 Live" de Marius Müller-Westernhagen ne se déroule pas comme prévu. Une fois de plus, le musicien a dû annuler deux concerts "sur ordre du médecin". Il s'agit des quatrième et cinquième concerts annulés de sa tournée anniversaire.

Après l'annulation des concerts à Mönchengladbach et Coburg, Müller-Westernhagen a dû annuler d'autres représentations. Un concert prévu pour samedi à Dresde, ainsi qu'un spectacle prévu pour le 27 août à Halle an der Saale, ont été annulés. Cela a été annoncé sur l'Instagram officiel du chanteur.

Müller-Westernhagen lutte toujours contre une "infection virale récurrente" et ses médecins lui ont recommandé de se reposer.

Il n'y aura pas de dates de remplacement pour Dresde et Halle. Les billets déjà achetés peuvent être remboursés au point de vente. "L'artiste, la direction et les promoteurs expriment leurs regrets et espèrent la compréhension des fans", conclut le communiqué.

De nombreux fans ont réagi avec compréhension à l'annulation en raison de la maladie. Cependant, certains ont exprimé leur frustration dans les commentaires Instagram en raison de l'absence de dates de remplacement.

Trois concerts supplémentaires prévus

Le reste de la tournée "75 Live" de Müller-Westernhagen semble indemne. La tournée anniversaire pour célébrer le 75ème anniversaire de la légende du rock allemand se poursuivra le 30 août. Le musicien est prévu pour se produire sur la scène en plein air de Loreley sur le Rhin. Il y a trois concerts supplémentaires prévus, la tournée se terminant le 7 septembre à Rostock.

L'annulation des concerts de Dresde et Halle ne surprend pas, car les médecins de Müller-Westernhagen avaient déjà annulé le concert de Coburg prévu pour vendredi. Il semble que la tenue du spectacle à Dresde le lendemain se soit avérée un peu trop optimiste.

La tournée "75 Live" n'a pas été de tout repos. En mai dernier, un concert a été annulé à la dernière minute - encore plus que cette fois-ci. Müller-Westernhagen était déjà en coulisses à la Schleyerhalle de Stuttgart lorsqu'il a dû être soigné par des médecins.

Malgré les contretemps, les fans sont toujours impatients d'assister aux concerts restants de la tournée "75 Live" de Marius Müller-Westernhagen. Les prochains spectacles incluent un concert sur la scène en plein air de Loreley le 30 août, un événement marquant dans les événements de musique rock.

