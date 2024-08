- Marius Müller-Westernhagen annule ses concerts pour cause de maladie.

Le chanteur Marius Müller-Westernhagen (75) annule ses concerts à Mönchengladbach et Coburg en raison de problèmes de santé. "Malheureusement, les concerts de Marius Müller-Westernhagen prévus au Sparkassenpark de Mönchengladbach et à la place du Château de Coburg ont été annulés en raison de la santé fragile de l'artiste", a annoncé un message sur l'Instagram de l'artiste.

Müller-Westernhagen était censé se produire à Mönchengladbach, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, mardi soir, et le spectacle de Coburg était prévu pour vendredi. Pour l'instant, les billets restent valables, et il n'y a pas encore de plans définitifs pour reprogrammer les concerts. "Le musicien, la direction et les organisateurs d'événements expriment leurs regrets quant à l'annulation et demandent la patience et la compréhension des fans."

Report au mois de mai à Stuttgart

Les prochains concerts dans le cadre de sa "75Live" tour, comme celui de samedi à Dresde, sont toujours prévus.

Le spectacle de Stuttgart en mai a également été annulé en raison de problèmes de santé.

Né à Düsseldorf en 1948 et résidant actuellement à Berlin, Müller-Westernhagen, avec plus de 12 millions d'albums vendus, est considéré comme l'un des musiciens les plus accomplis d'Allemagne.

