- Marius Müller-Westernhagen annule les autres représentations

Récemment, le musicien Marius Müller-Westernhagen (75 ans) a dû annuler des concerts à Mönchengladbach et Coburg en raison de problèmes de santé - et cela se reproduit. Les concerts de Dresde et Halle/Saale ont été "annulés en raison de la maladie virale persistante de l'artiste, sur recommandation des professionnels de la santé", comme mentionné dans un post Instagram sur la page du chanteur. Ces concerts ne sont plus disponibles sur la plateforme de billets Eventim.

Müller-Westernhagen était prévu pour se produire à Dresde ce samedi (24 août) et à Halle le mardi (27 août). Malheureusement, il n'y aura pas de concerts reportés.

Selon le post Instagram, le reste de la tournée "75 Live" n'est pas affecté par ces annulations et devrait se dérouler comme prévu. Les prochaines représentations incluent la scène en plein air de Loreley à St. Goarshausen, Neu-Ulm, Munich et Rostock.

Né à Düsseldorf en 1948 et résidant actuellement à Berlin, Müller-Westernhagen, avec plus de 12 millions d'albums vendus, est considéré comme l'un des musiciens les plus réussis d'Allemagne. Certains de ses plus grands tubes incluent "Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz", "Lass uns leben", "Freiheit" et "Sexy".

