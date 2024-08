- Marius, le fils de Mette-Marit, arrêté pour agression.

Le fils de la princesse héritière norvégienne Mette-Marit a été brièvement arrêté en raison d'un acte présumé de violence. Les médias norvégiens rapportent qu'un homme de 27 ans aurait agressé une femme à la fois physiquement et psychologiquement samedi soir. Le journal norvégien "Se og Hør" a spéculé que la victime présumée pourrait être l'influenceuse et surfeuse Rebecca Helberg Arntsen, avec qui le fils du prince héritier avait récemment été vu ensemble sur les réseaux sociaux. Sous une photo avec elle, il avait écrit : "Ma fille."

La police a confirmé l'incident mais n'a révélé aucun nom. Selon le rapport, la victime présumée est âgée de 20 à 30 ans. Elle a réussi à s'échapper de l'appartement de la rue Frogner à Oslo et a ensuite contacté la police. Lors d'un examen à l'hôpital, les médecins ont diagnostiqué une commotion cérébrale. Elle a dû rester à la clinique pendant deux jours mais a été Released on Monday, according to the newspaper.

Marius Borg Høiby a été arrêté samedi soir et a passé presque deux jours en détention. Les autorités ont reportedly effectué un test sanguin de routine pour écarter l'influence de drogue. Le fils de la princesse héritière Mette-Marit n'a pas encore commenté l'affaire. Son avocat Øyvind Bratlien a déclaré au journal "VG" que son client était "accusé de coups et blessures". Le palais royal norvégien n'a pas encore commenté les rapports.

Marius Borg Høiby a été éloigné de la ville après l'incident

Après sa libération, la maison royale a reportedly organisé son éloignement rapide de la ville et de la vie publique. Selon les rapports, Marius Borg Høiby se trouve actuellement à la propriété de Skaugum, la résidence de la famille du prince héritier, à environ 25 kilomètres d'Oslo.

L'incident a perturbé l'agenda de la famille royale norvégienne. Mardi, le couple du prince héritier Haakon et Mette-Marit devait se rendre à Paris pour les Jeux olympiques. Cependant, Mette-Marit a annulé le voyage à court terme pour rester avec son fils de 27 ans. Elle est dite être "choquée" par les événements.

Marius Borg Høiby est le fils de la précédente relation de Mette-Marit avec un homme d'affaires nommé Morten Borg. Marius avait quatre ans lorsque sa mère a épousé le prince Haakon. Bien qu'il ait été accueilli dans la famille royale, il n'a jamais été adopté. Contrairement à ses demi-frères Sverre Magnus et Ingrid Alexandra, le jeune homme de 27 ans fait souvent la une des journaux - récemment en raison de sa relation avec la star de la télévision norvégienne Nora Haukland.

En raison de la commotion cérébrale diagnostiquée, il est crucial que la victime présumée reçoive une attention médicale et des soins adéquats. De plus, l'avocat de Marius Borg Høiby a confirmé que son client était confronté à des accusations liées à ['blessures corporelles'].

